Cancelado el concierto de Beret en Tío Pepe Festival previsto para el 1 de agosto en Jerez (Cádiz)

Archivo - El cantante Beret actúa durante el Festival Los40 Primavera Pop Madrid 2026, en el Movistar Arena, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, no actuará finalmente en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) después de que se haya cancelado su concierto previsto para el 1 de agosto sobre este escenario.

Aunque no se ha hecho alusión expresa desde la organización del festival a los motivos de esta cancelación, todo a punta a que se debe a la polémica que rodea a Beret, que el pasado 11 de junio fue detenido por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril y posteriormente puesto en libertad provisional.

En la web del Tío Pepe Festival y en las redes sociales de este evento se ha eliminado cualquier alusión al concierto que el cantante iba a dar en Jerez, bloqueándose la venta de entradas. Desde el festival ya han anunciado al sevillano Antonio José para esa misma fecha, siendo así el elegido para ocupar la fecha que se ha quedado libre.

Este no es el primer concierto que se le cancela al artista, ya que desde que se dio a conocer su detención y los motivos de la misma se han ido sucediendo una cascada de suspensiones en distintos puntos de España donde estaba prevista la presencia del cantante.

Cabe recordar que el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, acordó tras su detención su puesta en libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

De forma provisional, al investigado se le atribuye un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial, Beret se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.