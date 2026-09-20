La Capitalidad Gastronómica de Jerez (Cádiz) hará "más extraordinaria" la época de zambombas

Archivo - Una zambomba en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante la Navidad de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Las zambombas de Jerez de la Frontera (Cádiz) es uno de los acontecimientos populares más esperados de la Navidad por la ciudadanía y por el turista, pero también por los hosteleros, que este año esperan que sea "algo más extraordinario" de lo habitual al ostentar la ciudad el título de Capital Española de la Gastronomía 2026.

Aunque aún quedan dos meses para que empiecen a sonar los villancicos por las plazas de la ciudad, en el sector se espera "con ganas" una fiesta que también está muy vinculada con la gastronomía propia del invierno.

Y es que esta semana la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunciaba que el periodo oficial de celebración de zambombas comenzaría el viernes 20 de noviembre, dando el pistoletazo de salida a varios fines de semana donde, sobre todo, el centro de la ciudad bulle de gente en busca del mejor sitio para vivir lo que es una zambomba de Jerez.

Para poder atender a toda esta demanda, que además coincide con las típicas comidas navideñas de empresa y también de amigos y familias, el sector hostelero "siempre se prepara", sabedores de "los momentos extraordinarios" que suelen tener durante el año.

Así lo ha expresado el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, en palabras a Europa Press, quien ha resaltado que con el cambio de temporada en noviembre se produce también un cambio en los guisos que se cocinan en las casas y también en muchos restaurantes, que adaptan su carta a los productos disponibles en invierno.

Carrasco ha explicado que la ciudad cuenta con un calendario importante de eventos y acciones en torno a la Capitalidad, que se complementan con las ya existentes cada año, como La Feria del Caballo o las Fiestas de la Vendimia, donde esta designación gastronómica ha tenido mucho protagonismo.

Es por eso que ha animado a la ciudadanía a estar pendiente de las actividades nuevas vayan a surgir de cara al periodo de zambombas, uno de los momentos álgidos del calendario local, que como ha pasado con anteriores eventos, tampoco se espera que pase de largo ante este título, que Jerez lleva defendiendo durante todo el año con eventos para mostrar la variedad gastronómica de la ciudad.

ABRIR LAS ZAMBOMBAS A TODA LA CIUDAD

Por otro lado, desde la Asociación Hostelería de Jerez se ha pedido al Ayuntamiento que "abra la ciudad" y expanda las celebraciones de estas zambombas a todo su término municipal, permitiendo así que el centro no se sobresature, una reclamación que ya se ha trasladado en años anteriores desde asociaciones vecinales del centro.

En ese sentido, su presidente ha asegurado que "Jerez no se puede quedar pequeño" para acoger la alta demanda de visitantes que llegan a la ciudad o de vecinos que se mueven hacia el centro para ir a una de estas fiestas tradicionales de la Navidad porque su extensión es "amplia".

Es por eso que ha solicitado que se permita la organización de zambombas al aire libre no solo a las organizaciones sin ánimo de lucro como las hermandades, sino también a negocios hosteleros, ampliándose así el rango de localizaciones donde celebrar estos eventos, al autorizar también que estas se hagan fuera del centro.

En opinión de Carrasco, esta medida vendría en beneficio del sector pero también de los residentes del centro histórico, que cada Navidad sufren las consecuencias de la saturación que experimenta esta zona de la ciudad en este periodo.

"Jerez no se puede quedar pequeño en zambombas. No puede haber gente que diga está rebosando. Tenemos que hacer algo y pedimos a la administración que abra mucho más en extensión el lugar donde celebrarlas y que no sea exclusivamente en el centro", ha reiterado el presidente de la asociación hostelera.