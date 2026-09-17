Capitanía Marítima de Algeciras destaca un desarrollo de la Operación Paso del Estrecho sin incidencias

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Capitanía Marítima de Algeciras (Cádiz), de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha hecho balance de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, que se ha saldado sin incidencias destacadas en los 20 buques que han operado desde los puertos de Algeciras y Tarifa.

En una nota, Capitanía ha detallado que desde Algeciras cruzaron el Estrecho hacia Marruecos en la fase de salida el 59,2% de vehículos del total nacional de la OPE, es decir, 198.235 en número de vehículos y 675.098 pasajeros. Hacia Ceuta desde este puerto fueron 228.560 pasajeros y 53.238 vehículos, el 12,5% del total nacional.

También en la operación salida desde el puerto de Tarifa cruzaron a Marruecos un total de 304.932 personas y 52.721 vehículos, representando el 12,4% del total nacional.

En este dispositivo han particado un total de 18 buques ROPAX (transbordo rodado y pasajeros) y otros dos buques RORO (Transbordo rodado "Roll on Roll off"), de acuerdo con el Plan de Flota.

La capitana marítima de Algeciras, Paula Saiz, ha manifestado que el momento "más crítico" de esta edición ha sido, como suele ser habitual, durante el fin de semana de final de julio y principios de agosto. En ese fin de semana, ha comentado, fue necesario activar la intercambiabilidad de billetes-tarjetas de embarque en la línea marítima Algeciras-Tanger Med.

Esta medida se decreta para mantener la fluidez de la operación y garantizar la seguridad y operatividad del dispositivo OPE. Se mantuvo desde la mañana del 1 de agosto hasta la mañana del 3 de agosto.

Para emitir estas resoluciones, previamente se recibió la petición por parte de la directora provincial del Plan de Protección Civil. La intercambiabilidad se desarrolló de forma "muy positiva y cumplió el objetivo", ha agregado la responsable de Capitanía Marítima.

INSPECCIONES A LA FLOTA DE LA OPE

La OPE ha transcurrido "sin incidencias reseñables" en el tráfico marítimo, destacando que la actividad inspectora sobre la flota de 20 buques operando fue llevada a cabo por el equipo inspector de la Capitanía Marítima de Algeciras previamente al verano.

Las inspecciones a buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular se realizan en puerto y en ruta para la comprobación de los sistemas operativos. Son inspecciones periódicas, cuyo margen de tiempo entre ellas está regulado por la directiva de referencia.

Para la entrada en línea por primera vez de buques y naves, se les realiza también, bajo este marco, una inspección preliminar inicial exhaustiva.

La labor de las inspectoras e inspectores de la Capitanía Marítima es "clave" para contribuir al éxito de la operación, ya que los buques y naves de pasaje están sometidos a un ritmo de rotaciones muy alto.

Se han llevado a cabo también, cuando ha sido necesario, inspecciones no programadas y un seguimiento de reparaciones, documentación técnica y otras cuestiones de relevancia para garantizar la seguridad marítima y prevenir la contaminación.

Los buques que realizan la ruta Tarifa-Tánger Ville y Algeciras-Tánger Med (tráfico internacional) se someten al régimen de inspecciones de la Directiva Ropax.

Aquellos que operan en la línea entre Algeciras y Ceuta se acogen al sistema de la directiva que regula los procedimientos de inspección a los buques mercantes que entren en puertos comunitarios, el denominado técnicamente control por el Estado rector del puerto, bajo el Memorándum de París.

En España es de aplicación el reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre.