La Casa de la Juventud en Cádiz acoge la exposición ‘Playnavidad’ del 9 de diciembre al 5 de enero

Exposición 'Playnavidad' - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia inaugurará el próximo martes, 9 de diciembre, la exposición de dioramas 'Playnavidad', una muestra con figuras de Playmobil de temática navideña y familiar que permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

Según ha anunciado el Consistorio en una nota, la exhibición reúne seis escenas, Fábrica de Papá Noel, Portal de Belén, Arca de Noé, Princesas Disney, Harry Potter y Aladdín; creadas por El Trastero de Kike, conocido por su trabajo de construcción de universos en miniatura.

La concejala Gloria Bazán ha señalado que la Navidad es "un momento perfecto para reforzar la creatividad y la ilusión de la infancia" y que esta propuesta convierte la Casa de la Juventud en un espacio de ocio y convivencia. Ha subrayado además que 'Playnavidad' es "una forma de seguir fomentando el uso de la Casa de la Juventud como un punto de encuentro abierto a todas las familias de Cádiz".

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y el 2 de enero, el horario será de 10,00 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 horas.