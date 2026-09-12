La Casa de la Juventud de Cádiz acoge una exposición a través de Playmobil que acerca la historia moderna de la ciudad

Exposición 'Play Orbe: Conoce Cádiz en Época Moderna' en la Casa de la Juventu de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Cádiz acoge la exposición 'Play Orbe: Conoce Cádiz en Época Moderna', una original propuesta que permitirá a pequeños y mayores acercarse a algunos de los acontecimientos y episodios más destacados de la historia de la ciudad durante la Época Moderna, comprendida entre 1493 y 1804, a través del universo de Playmobil. La muestra forma parte de las actividades de 'Cádiz, Emporio del Orbe', la tercera edición de 'Orgullos@s de nuestra historia', podrá visitarse hasta el próximo 10 de octubre.

Según ha concretado el Consultorio en una nota, la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que "esta exposición ofrece una forma diferente, cercana y divertida de acercarnos a nuestra historia, utilizando un elemento tan reconocible como Playmobil para despertar la curiosidad de los más pequeños y, al mismo tiempo, disfrutarla también en familia".

Al hilo, Bazán ha señalado que "conocer nuestro pasado no tiene por qué estar reñido con hacerlo de una manera entretenida" y ha animado a la ciudadanía a visitar una muestra que "permite descubrir distintos momentos de la historia de Cádiz a través de escenas llenas de detalles". La exposición está compuesta por seis dioramas que recrean episodios y escenas imaginarias relacionadas con la historia de la ciudad.

En contexto, el primero de ellos está inspirado en el Saqueo de Cádiz de 1596, representando una ciudad bulliciosa, llena de barcos, comerciantes y mercancías llegadas de tierras lejanas. La importancia de Cádiz como puerto hacía de la ciudad un objetivo para sus enemigos, al ser lugar de paso de las riquezas procedentes de América rumbo a España. El diorama recrea el ataque de una poderosa flota inglesa y holandesa que llegó a la ciudad por sorpresa.

El segundo diorama, 'Un día en la Corredera', recrea la plaza que fue el corazón de la ciudad de Cádiz durante el siglo XVIII y que actualmente se conoce como Plaza de San Juan de Dios. En ella se podían encontrar productos procedentes de distintos lugares del mundo, como América, Asia, África y Europa, llegados a través del puerto gaditano, contribuyendo a convertir a Cádiz en uno de los grandes puertos comerciales de Europa.

El tercer diorama está dedicado a 'Un animal exótico llega a Cádiz' y representa la llegada de un elefante a la Bahía de Cádiz desde Filipinas a bordo de la fragata Venus, como regalo del gobernador de Filipinas, Simón de Anda y Salazar, para el rey Carlos III. Tras su llegada a la Isla de León, hoy San Fernando, el animal recorrió la calle Real acompañado de un gran cortejo. 'El embarque de un Galeón para las Indias' es el título del cuarto diorama, que recrea el momento en que un gran galeón zarpa desde la Bahía de Cádiz rumbo a las Indias.

El quinto diorama representa 'El bombardeo de la Flota Anglo-Holandesa', uno de los episodios destacados de la historia de la ciudad. La escena se sitúa en 1702, cuando una enorme flota de barcos ingleses y holandeses aparece frente a la costa de Cádiz y comienza a disparar sus cañones desde el mar. Tras varios días de combate, los ingleses y holandeses abandonaron la ciudad sin conseguir conquistarla.

Por último, el sexto diorama está dedicado a la 'Ciencia y Conocimiento en el Cádiz del siglo XVIII', con un homenaje al Real Colegio de Cirugía, donde los futuros cirujanos aprendían mediante la observación directa del cuerpo humano, y al Real Observatorio de la Armada, donde científicos y marinos observaban las estrellas, los planetas y los movimientos de los astros mediante telescopios e instrumentos de precisión. Los seis dioramas han sido elaborados por la tienda gaditana El Trastero de Kike, especializada en Playmobil.

Además del recorrido por las diferentes escenas, la exposición propone a sus visitantes un divertido reto, localizar en cada diorama distintas figuras anacrónicas o 'intrusos', personajes completamente ajenos a la época representada que se encuentran camuflados entre las figuras históricas. Asimismo, las personas que participen podrán tomar parte en el sorteo de unas figuras Playmobil cedidas por El Trastero de Kike. El resultado del sorteo se conocerá al finalizar la exposición.

En este sentido, la concejala de Juventud e Infancia ha subrayado que "el propio juego de buscar los intrusos convierte la visita en una experiencia participativa, especialmente atractiva para los niños y niñas, pero también para los adultos", y ha añadido que "es una oportunidad para disfrutar de Cádiz y de su historia de una manera diferente".

En suma, la exposición podrá visitarse en la Casa de la Juventud, situada en Cánovas del Castillo, 41, desde el 11 de septiembre hasta el 10 de octubre. El horario será de 10,00 a 21,30 horas todos los días entre el 11 y el 21 de septiembre; y desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, de lunes a viernes de 10,00 a 13,30 horas y de 16,00 a 21,30 horas, así como los sábados de 10,00 a 14,30 horas.