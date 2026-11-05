CCOO aplaude que Trabajo ponga nuevo criterio para las prestaciones por desempleo a trabajadores españoles en Gibraltar

Trabajadores transfronterizos cruzando de Gibraltar a La Línea. - CCOO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El sindicato CCOO ha manifestado su satisfacción por que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, haya elaborado un criterio de actuación en relación con la prestaciones por desempleo de las personas transfronterizas comunitarias en Gibraltar "que permitirá mantener el poder adquisitivo de estas prestaciones" tras verse mermado con la primera interpretación dada tras la entrada en vigor del nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido.

En una nota, CCOO ha explicado que la nueva práctica para el cálculo de la prestación contempla textualmente que "en estos casos, de la duración de esta prestación se deducirán los días de prestación equivalentes a la cuantía percibida previamente a cargo del Estado donde ejercieron su empleo", situando el cálculo de la deducción por la prestación percibida en Gibraltar por la cantidad cobrada y no por el tiempo en el que se ha percibido esta.

A juicio del secretario general de CCOO Campo de Gibraltar, Manuel Triano, es "una salida altamente satisfactoria", que "de manera sencilla" para los afectados ofrece un mecanismo que posibilita el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones por desempleo, "tal y como venía defendiendo CCOO en este asunto".

Triano ha agradecido "el trabajo" del portavoz de IU en el grupo parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, que "mostró su preocupación desde el primero momento con este asunto y ha posibilitado con sus actuaciones alcanzar esta solución", así como a las estructuras superiores de CCOO, con particular mención al secretario confederal de Política Públicas del sindicato, Carlos Bravo, que "han jugado un papel fundamental para buscar una salida jurídica y técnica que garantiza los derechos de este colectivo laboral".

CCOO ha recordado que este reconocimiento de derecho, que afecta a en torno a 15.000 personas trabajadoras, partió de un problema detectado por la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Asteg) y CCOO, que de forma conjunta trasladaron el problema de merma de ingresos en primer lugar al propio SEPE y con posterioridad a la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Finalmente, Triano ha reiterado que una vez solventado este problema, la prioridad de CCOO en este terreno se centrará en impulsar la puesta en marcha del compromiso del gobierno de establecer un mecanismo de compensación del desequilibrio en materia de pensiones para el colectivo de personas trabajadoras transfronterizas en Gibraltar.