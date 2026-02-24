CCOO pide al Gobierno asesoramiento sobre el tratado de Gibraltar al tener información solo desde el Peñón

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La dirección comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar ha demandado al Gobierno de España un dispositivo de asesoramiento y tutela para la implementación del tratado de Gibraltar, y ha lamentado que las notas técnicas que ha venido emitiendo el gobierno del Peñón han sido el único foco de información que han tenido en los últimos tiempos, contrastando con el "silencio de las autoridades españolas".

En una nota, CCOO ha señalado que es necesario adoptar medidas que permitan a personas trabajadoras y empresas afrontar la puesta en marcha del tratado, sin contratiempos y con pleno conocimiento de la nueva realidad y de las oportunidades que pueda representar.

"Supone un cambio de suma envergadura para la realidad socio económica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transiste sin mayores contratiempos a la nueva realidad", ha manifestado el secratio comarcal de CCOO, Manuel Tiano.

Asimismo, ha añadido que si bien los agentes económicos y sociales han podido tener varios encuentros con el ministro de Exteriore, José Manuel Albares, "son muchas la incógnitas que persisten respeto al contenido del texto acordado, sobre sus repercusiones en los derechos e intereses de la personas trabajadoras afectadas y sobre los sectores económicos que han venido teniendo relaciones comerciales con Gibraltar".

"Todo parece indicar que el periodo de implementación el tratado va a ser muy breve y esto se une la complejidad de los cambios que van a operar, siendo por ello que CCOO considera imprescindible la puesta en marcha por el Gobierno de España de un dispositivo de asesoramiento y tutela durante el proceso de implementación del tratado", ha incidido Triano.

A juicio de CCOO, se está en un "momento histórico para el Campo de Gibraltar cuya sinergia debe ser aprovechada para paliar los problemas socioeconómicos de esta zona, y las administraciones públicas deben implementar las medidas oportunas para conseguir ese objetivo".