CEU Fernando III clausura en Cádiz las 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad' destacando el papel de las Fuerzas Armadas

Fotografía familiar de la cuarta y última sesión deI Curso de Verano 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad' de la Universidad CEU Fernando III. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado la cuarta y última sesión de su I Curso de Verano 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad', desarrollado durante las últimas semanas en la Ermita de Santa Clara de El Puerto de Santa María (Cádiz), en la que se ha puesto de relieve la importancia de que la sociedad conozca mejor el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas.

Según ha señalado la entidad universitaria en una nota, en el coloquio, titulado 'Conciencia y Cultura de Seguridad y Defensa en la España actual', han participado el coronel de Infantería de Marina y subdelegado de Defensa de Cádiz, Ángel Umbría; el periodista y consultor de comunicación, Rafael Navas, y el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad CEU Fernando III e investigador jurídico en el Cuartel General de la OTAN (Shape), Borja Montes. Moderando la mesa el coronel de Infantería de Marina Ignacio del Cuvillo.

Los tres ponentes han coincidido en la importancia de concienciar sobre la labor que desempeña la Defensa y en la necesidad de que la sociedad conozca mejor el papel de las Fuerzas Armadas. El moderador, Ignacio del Cuvillo, ha destacado que 'hay mucho que hacer para crear conciencia de Defensa en la ciudadanía', mientras que Ángel Umbría ha incidido en la relación entre bienestar y seguridad, un binomio al que contribuye el trabajo de las Fuerzas Armadas.

Durante el coloquio, Navas ha abordado la baja percepción social de las amenazas reales y la dificultad de trasladar el impacto de las noticias positivas relacionadas con la Defensa. Por su parte, Montes ha señalado el papel de la universidad como agente clave en la divulgación de la cultura de defensa y ha defendido la idea de la defensa nacional como protección de los valores, el bienestar y la forma de vida.

Umbría ha destacado la identificación de las Fuerzas Armadas con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque ha subrayado también la importancia de la labor preventiva que desarrollan y su contribución al progreso económico y social. Montes ha incidido en la necesidad de superar la percepción de que un mayor gasto en Defensa implica una reducción del Estado del bienestar, defendiendo, en cambio, su papel como elemento de disuasión. Navas, por su parte, ja resultado la importancia de contar con periodistas especializados en Defensa en un contexto marcado por el creciente acceso a la información.

La última parte del encuentro, antes del turno de preguntas, estuvo dedicada a plantear propuestas para reforzar la cultura de Defensa en España. Umbría ha reclamado una mayor presencia de la Defensa nacional en los planes educativos, mientras que Navas consideró "indispensable" que las Fuerzas Armadas impulsen su comunicación y faciliten la formación de periodistas especializados. Finalmente, Montes ha animado a promover iniciativas que ayuden a comprender que vivimos en un escenario internacional en el que pueden surgir conflictos capaces de alterar la forma de vida.

Las 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad' han constituido el primer Curso de Verano organizado por la Universidad CEU Fernando III en El Puerto de Santa María, en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.