Chaves reivindica la fortaleza municipal del PSOE y llama a la "unidad" ante los próximos retos electorales

El expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en un un acto con militantes en la Feria de San Roque. - PSOE DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE Manuel Chaves ha reivindicado "la fortaleza municipal" de su partido y la importancia de que se mantenga en el Gobierno de España, haciendo para ello un llamamiento a "la unidad" socialista para afrontar los próximos retos electorales, con comicios municipales y generales en 2027.

A su juicio, "un partido cohesionado y fuerte permite concentrar todos los esfuerzos en defender sus políticas y en responder a las necesidades de la ciudadanía".

Así lo ha expresado Chaves en el marco de un acto con militantes este pasado lunes en la Feria de San Roque, a la que ha asistido junto al alcalde del municipio y secretario general del PSOE de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como ha recogido en una nota el partido.

El exlíder socialista ha defendido la importancia de que el PSOE siga gobernando en España para "continuar reduciendo las desigualdades y mejorando la vida de los ciudadanos", objetivos que ha colocado como "la esencia de las políticas socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez".

Chaves ha centrado parte de su intervención en este acto en San Roque en la importancia política de 2027, año en el que se celebrarán elecciones municipales y en cuyo horizonte se sitúan también las próximas elecciones generales.

En ese sentido, ha advertido que "no van a ser elecciones fáciles", apuntando a "la necesidad de trabajar desde este momento para afrontar ambas citas con las máximas garantías".

Por ello, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos dentro del proyecto socialista, defendiendo que "la gran fuerza del PSOE son los municipios y los gobiernos locales" por "su cercanía con la ciudadanía y su capacidad para conocer y ofrecer respuestas a sus problemas cotidianos".

En el ámbito local, ha situado como objetivo conservar la mayoría socialista en San Roque, respaldando un proyecto que cuenta con "la confianza mayoritaria" de los ciudadanos y con una gestión municipal que ha valorado positivamente.

Chaves ha hecho hincapié en la importancia de conservar ese respaldo mayoritario en las municipales de 2027, asegurando que la agrupación del PSOE de San Roque es "un ejemplo de la fortaleza municipal".

RUIZ BOIX FIJA DE OBJETIVO VOLVER A GANAR

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha fijado durante esta tradicional cena de feria de los socialistas sanroqueños el principal reto político de los próximos nueve meses, que no es otro que volver a ganar las elecciones municipales de 2027 con "un respaldo amplio" y renovar el pacto con los vecinos y vecinas de su localidad.

Ruiz Boix ha expuesto que el PSOE de San Roque entra ahora en una etapa "especialmente importante" para preparar las elecciones municipales de mayo de 2027, una cita que "debe afrontarse poniendo en valor la gestión realizada durante estos años" y, al mismo tiempo, "construyendo un nuevo proyecto capaz de responder a las necesidades y aspiraciones de los sanroqueños".

El secretario general socialista ha recordado los distintos proyectos electorales afrontados durante estos años, valorando que el partido llega a esta nueva cita "con un importante balance de gestión y la responsabilidad de seguir ofreciendo respuestas a los nuevos retos del municipio".

"Tenemos nueve meses por delante y sabemos cuáles son nuestras tareas: presentar un buen balance de la gestión realizada, explicar todo lo que hemos conseguido y, sobre todo, ofrecer a los vecinos y vecinas el mejor proyecto de futuro para San Roque", ha afirmado.

Además, ha coincidido con Chaves en la importancia de que el PSOE afronte este periodo "desde la cohesión y el trabajo conjunto de toda la organización", con la participación de militantes y simpatizantes y "con presencia permanente" en todos los núcleos del municipio.

El objetivo para él es "volver a ganar las elecciones municipales y hacerlo con un resultado amplio", lo que le permitirá "mantener la estabilidad política y continuar desarrollando el proyecto de transformación de San Roque durante los próximos cuatro años".

"Queremos ganar ampliamente, pero nuestro objetivo no puede limitarse a ganar unas elecciones. Queremos renovar nuestro pacto con los vecinos y vecinas de San Roque, porque ese es el único pacto que nos importa y el que ha guiado nuestro trabajo durante todos estos años", ha manifestado.

De esta manera, ha insistido en que el PSOE "debe ser capaz" de combinar durante los próximos meses el balance de lo realizado "con una mirada decidida hacia el futuro", ya que "tenemos mucho que contar, pero también mucho por hacer".

Así, ha abogado por "escuchar, recoger nuevas propuestas y presentar el mejor proyecto para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de los sanroqueños".