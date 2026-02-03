Chipiona (Cádiz) pedirá la declaración de zona catastrófica por los daños tras las últimas borrascas

Papeleras y mobiliario de Chipiona dañado tras las últimas borrascas. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CHIPIONA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chipiona (Cádiz), Luis Mario Aparcero, ha informado de que se está elaborando "un amplio dossier de daños" con el objetivo de solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica por el paso de las últimas borrascas por este municipio y a la espera de que finalice el actual episodio meteorológico.

La medida fue reclamada este lunes por los agricultores de la Costa Noroeste, que pedían al ayuntamiento que hicieran esta reclamación para paliar los destrozos en el campo a consecuencia de las abundantes lluvias y los fuertes vientos.

"El municipio atraviesa varias semanas especialmente complicadas debido a los temporales de lluvia y viento, que han provocado importantes daños en distintos puntos del término municipal, afectando de manera destacada a la agricultura y al arbolado y que durante estos episodios se han registrado diversas incidencias que han sido atendidas y resueltas por los distintos servicios municipales", ha manifestado el alcalde en una nota del Ayuntamiento.

Así, se ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en Chipiona a partir de las 22,00 horas de este martes, un aviso que contempla precipitaciones y rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Con este motivo, se ha activado el Plan de Emergencias Municipal en fase de preemergencia en situación operativa 0, lo que implica que todos los servicios operativos se encuentran activos y pendientes de la evolución de la situación.

Como actuaciones inmediatas y con el objetivo de minimizar riesgos para la población, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de las pistas deportivas exteriores a partir 22,00 horas, mientras que de manera preventiva ya se encuentra cerrado el Parque Blas Infante y se ha cortado el tráfico en la avenida de Jerez.

Asimismo, se ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y retire objetos de balcones y terrazas que puedan caer a la vía pública, además de recomendar que se mantengan alejados de cornisas, muros y árboles, así como conducir con especial precaución en zonas expuestas.

Finalmente, se ha advertido desde el ayuntamiento que "en los próximos días" podrían activarse nuevos avisos meteorológicos y se ha apelado "a la responsabilidad y prudencia" de la población, recordando la necesidad de seguir en todo momento las recomendaciones de las fuentes oficiales.