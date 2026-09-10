Cinco detenidos en Jerez (Cádiz) por la venta y distribución de cocaína desde varios domicilios

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a cinco personas por la presunta venta y distribución de cocaína desde varios domicilios en el marco de una nueva fase de la denominada operación Retorno, una investigación iniciada el pasado mes de julio en Jerez de la Frontera y que permanecía abierta para esclarecer actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación, desarrollada por agentes de la Udyco Bahía, ha permitido dar continuidad a las pesquisas iniciadas durante la primera fase de la operación, obteniendo indicios sobre la existencia de una presunta actividad dedicada a la venta y distribución de cocaína mediante la modalidad conocida como "telecoca", ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Durante el desarrollo de la investigación se pudo determinar que las personas presuntamente implicadas utilizaban diferentes domicilios como lugares destinados a la ocultación y almacenamiento de las sustancias estupefacientes.

El avance de las pesquisas permitió identificar a los presuntos responsables de esta actividad y reunir los elementos necesarios para solicitar la correspondiente autorización judicial para la práctica de dos registros domiciliarios, que se llevaron a cabo durante la mañana del pasado lunes 7 de septiembre.

En el transcurso de los registros se localizaron sustancias estupefacientes, así como diversos efectos presuntamente relacionados con las labores de ocultación, preparación, acondicionamiento y distribución de la droga.

Una vez finalizados los registros y el resto de actuaciones policiales, cinco personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales. Permanecieron bajo custodia policial hasta su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación se enmarca en la continuidad de la operación Retorno y para la Policía refleja el trabajo desarrollado para combatir las actividades relacionadas con el tráfico y distribución de sustancias estupefacientes.