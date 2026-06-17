Cinco detenidos en Barbate (Cádiz) con 2.400 litros de gasolina para narcolanchas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Barbate a cinco personas por un delito de petaqueo, al incautar 95 garrafas con aproximadamente 2.400 litros de gasolina, además de material mecánico y víveres, todo ello destinado a las narcolanchas.

En concreto, han sido detenidos tres hombres y dos mujeres como presuntos responsables de un delito de adquisición, transporte o almacenamiento de combustible líquido con temeridad manifiesta, como ha especificado la Guardia Civil en una nota.

La actuación comenzó durante la tarde del pasado 15 de junio, cuando los agentes del Área de Investigación del Puesto de Barbate realizaban una vigilancia sobre una estación de servicio de la localidad de Zahara de los Atunes, en prevención de las actividades relacionadas con la narcologística.

En un momento determinado observaron que varias personas se dirigían a la gasolinera en dos vehículos alquilados, uno de los cuales tenía buena capacidad de carga. Del vehículo más pequeño salió una mujer que pagó en efectivo 350 euros para repostar aproximadamente 224 litros de gasolina, cantidad muy superior a la de cualquier depósito de combustible de un vehículo.

El combustible se estaba almacenando en garrafas de utilizadas habitualmente para el petaqueo, y una vez cargada la gasolina, abandonaron la zona en dirección a Barbate.

Todas estas actividades fueron observadas de forma directa por los agentes, tomando nota de todo lo acontecido pero sin poder realizar seguimiento de los sospechosos por razones operativas.

Poco tiempo después se volvió a repetir la misma maniobra, cambiado uno de los vehículos y la persona que adquiría el combustible. Esta vez los agentes sigueron de manera discreta a los sospechosos hasta una finca ubicada en las afueras de Barbate.

Ante la certeza de que se estaba frente a un posible delito de petaqueo, los actuantes solicitaron la presencia de más agentes uniformados, realizando un cerco de la vivienda en cuestión.

Los ahora detenidos, al percatarse de la presencia de los guardias civiles, intentaron huir a bordo de varios vehículos, siendo interceptados por los agentes.

Los agentes solicitaron su autorización para realizar un registro voluntario de la vivienda, comprendiendo que tenía poco sentido su negativa, por lo que aceptaron y se realizó en presencia de dos testigos, tal como contempla nuestra legislación.

En el interior de la vivienda se encontró una furgoneta alquilada que contenía 95 petacas de gasolina, haciendo un total de 2.375 litros de gasolina de 95 octanos, víveres, y numerosas herramientas y efectos de reparación para motores fuera borda.

Por todo ello, se procedió a la detención de estas cinco personas como presuntos autores de un delito de adquisición, transporte o almacenamiento de combustible líquido con temeridad manifiesta destinadas al abastecimiento de embarcaciones ilegales de las que habitualmente son utilizadas para el narcotráfico.

Los víveres se han entregado bajo recibo a un centro benéfico de la localidad de Barbate, mientras que el combustible ha sido retirado por un gestor autorizado.

Los detenidos son un vecino de Vejer de 26 años de edad, una vecina de Algeciras de 36 años de edad, y dos vecinos y una vecina de La Línea de la Concepción de 31, 26 y 26 años de edad respectivamente, los cuales han sido puestos a disposición judicial en la mañana de hoy día 17 de junio, en aplicación del nuevo artículo 568.2 del Código Penal que castiga estos hechos con una horquilla de entre tres y cinco años de privación de libertad.