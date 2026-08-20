Circulación lenta en la autovía A-381 en sentido Jerez (Cádiz) por el incendio de un camión

Gráfica del lugar del accidente de un camión incendiado en la A-381 - EUROPA PRESS

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión en la autovía A-381, que discurre entre Jerez de la Frontera y Los Barrios, en la provincia de Cádiz, está condicionando el tráfico con circulación lenta en sentido Jerez a la altura del término municipal de Alcalá de los Gazules.

Según la información de la DGT y del servicio de Emergencias 112 Andalucía, consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 61 de la citada autovía, una de las conexiones más importantes de Jerez y la Sierra de Cádiz con la comarca del Campo de Gibraltar.

Así, mientras se llevan a cabo las tareas de extinción por parte de bomberos y se retira el vehículo afectado de la calzada, permanece cortado el carril derecho de la vía en dirección hacia Jerez, por lo que en un tramo de tres kilómetros el tráfico circula con lentitud.