COAC 2026 de Cádiz: Fechas, horarios y agrupaciones de cada sesión de preliminares del Concurso de Carnaval

CÁDIZ, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 dará el pistoletazo de salida este domingo, 11 de enero, con el inicio de la fase de preliminares de la categoría de adultos. Esta primera etapa del certamen se prolongará hasta el próximo 27 de enero y constará de 17 sesiones, en las que participarán entre siete y ocho agrupaciones por jornada.
Una vez finalizadas las preliminares, el concurso hará un paréntesis de dos días antes de la celebración de los cuartos de final, previstos del 30 de enero al 5 de febrero. Las semifinales se celebrarán del 8 al 11 de febrero, mientras que la Gran Final tendrá lugar el viernes 13 de ese mismo mes.
La edición de 2026 contará con un total de 180 agrupaciones inscritas entre todas las categorías: 124 en adultos, 38 en infantiles y 18 en juveniles. En concreto, en la categoría de adultos competirán 53 comparsas, 46 chirigotas, 18 coros y siete cuartetos.
Todas las sesiones de adultos de esta fase inicial del concurso comenzarán a las 20,00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz. A continuación, se detalla el orden de actuación de las agrupaciones que participarán en cada una de las 17 sesiones de las preliminares:
Función 1 (domingo 11 de enero)
- Coro 'Al lío'
- Comparsa 'La palabra de Cádiz'
- Chirigota 'Los hombres de Paco'
- Comparsa 'El desguace'
- Chirigota 'Los semicuraos'
- Comparsa 'Los artificiales'
- Chirigota 'Omá no me esperes pa almorzar'
Función 2 (lunes 12 de enero)
- Coro 'El sindicato'
- Chirigota 'Los ahumaos'
- Comparsa 'Las lobas'
- Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete'
- Chirigota 'Los Camerún de la Isla'
- Comparsa 'La ciudad prohibida'
- Chirigota 'To pa mi'
Función 3 (martes 13 de enero)
- Coro 'Dame veneno'
- Comparsa 'Los del escondite'
- Chirigota 'Nos hemos venío arriba'
- Comparsa 'Los que escriben en la arena'
- Chirigota 'Seguimos cayendo mal'
- Comparsa 'Con la primera risa'
- Chirigota 'Yo con esto no puedo'
- Comparsa 'La moda de Cádiz'
Función 4 (miércoles 14 de enero)
- Coro 'La ciudad perfecta'
- Comparsa 'Las taradas'
- Chirigota 'Los robins'
- Comparsa 'El manicomio'
- Chirigota '¡Cariño...vaya ambientazo!'
- Comparsa 'El desvelo'
- Chirigota 'Una chirigota en teoría'
- Comparsa 'Los fantasmas'
Función 5 (jueves 15 de enero)
- Coro 'ADN'
- Chirigota 'San taratachin'
- Comparsa 'La hipócrita'
- Chirigota 'Los Cadisapiens (La involución)'
- Comparsa 'Los trapos sucios'
- Chirigota 'Los legías con g'
- Comparsa 'Culpable'
Función 6 (viernes 16 de enero)
- Coro 'La Viña del mar'
- Comparsa 'El verdugo'
- Chirigota 'Los antiguos'
- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'
- Chirigota 'La purga: los que no pasan'
- Comparsa 'Cadirvana'
- Chirigota '¡A quien... le importa!'
Función 7 (sábado 17 de enero)
- Coro 'El reino de los cielos'
- Chirigota 'Los mohigangas'
- Comparsa 'La Camorra'
- Cuarteto 'Los latin king (de la calle Paskin)'
- Chirigota '¿No son pa matarlos?'
- Comparsa 'La Marea'
- Chirigota 'Más cumplío que un luto'
Función 8 (domingo 18 de enero)
- Coro 'La carnicería'
- Comparsa 'Las muñecas'
- Chirigota 'Los niños con nombre'
- Coro 'Los caletarios'
- Comparsa 'Contra viento y marea'
- Chirigota 'Los Compay'
- Comparsa 'La juguetería'
Función 9 (lunes 19 de enero)
- Coro 'La marinera'
- Comparsa 'La última cuerda'
- Chirigota 'Los que se lo llevan calentito'
- Comparsa 'El hombre de hojalata'
- Comparsa 'El patriota'
- Chirigota 'Mírala cara a cara'
- Comparsa 'Los humanos'
Función 10 (martes 20 de enero)
- Coro 'Café Puerto América'
- Chirigota 'Tu cara me suena'
- Comparsa 'Los trapos'
- Chirigota 'Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos'
- Comparsa 'El vecindario'
- Chirigota 'Kay'
- Comparsa 'Sociedad Limitada'
- Chirigota 'La viña de mis ojos'
Función 11 (miércoles 21 de enero)
- Coro 'Las mil maravillas'
- Comparsa 'Salud, gaditanismo y libertad'
- Chirigota 'Los que te dan el último viaje'
- Comparsa 'Los locos'
- Chirigota '¡Qué más quiere que te diga!'
- Comparsa 'Digan lo que digan'
- Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'
- Comparsa 'Los mariposas'
Función 12 (jueves 22 de enero)
- Coro 'Las gladitanas'
- Chirigota 'Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos)'
- Comparsa 'OBDC me quedo contigo'
- Cuarteto '¡Que vengan!'
- Comparsa 'Las jorobadas'
- Chirigota 'Las que salen por la noche'
- Comparsa 'Los hijos de Cádiz'
- Chirigota 'La comunidad autónoma'
Función 13 (viernes 23 de enero)
- Coro 'Tu muralla'
- Comparsa 'El jovencito Frankenstein'
- Chirigota 'Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'
- Cuarteto '¡Que no vengan!'
- Comparsa 'Los pájaros carpinteros'
- Chirigota 'Los legales, nosotros si no??'
- Comparsa 'Los señalaos'
Función 14 (sábado 24 de enero)
- Coro 'La esencia'
- Comparsa 'Lxs Invencibles'
- Chirigota 'Los que van a coger papas'
- Cuarteto 'La pandilla inclusiva'
- Comparsa 'Las manos de Cádiz'
- Chirigota 'Las bodas de plata'
- Comparsa 'La última noche'
Función 15 (domingo 25 de enero)
- Coro '¡Qué pechá de paja!'
- Comparsa 'El refugio'
- Chirigota 'Los camper del sur'
- Cuarteto 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero'
- Comparsa 'Mindundi'
- Chirigota 'Los Ken, una chirigota en deconstrucción'
- Comparsa 'DSAS3'
Función 16 (lunes 26 de enero)
- Coro 'Al garete'
- Comparsa 'La carne-vale'
- Chirigota 'L@s quince en las algas'
- Comparsa 'Los invisibles'
- Comparsa 'La biblioteca'
- Chirigota 'Los que la tienen de mármol'
- Comparsa 'La conexión'
Función 17 (martes 27 de enero)
- Coro 'Los mentirosos'
- Comparsa 'La condená'
- Chirigota 'Ssshhhhh!!!'
- Comparsa 'La gracia divina'
- Chirigota 'Los de la tribu 'de al lado''
- Comparsa 'Las pasajeras'
- Chirigota 'El marqués de la paguita'