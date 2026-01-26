El COAC 2026 sanciona a la comparsa 'DESAS3' de Jesús Bienvenido por exceder el tiempo máximo en escena

Comparsa 'DESAS3' de Jesús Bienvenido. - ONDA CÁDIZ

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Oficial del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 del Carnaval de Cádiz ha penalizado a la comparsa 'DESAS3', dirigida por Jesús Bienvenido, por exceder el tiempo máximo en escena, superando en 44 segundos y 57 centésimas el límite permitido.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la agrupación, que actuó en la sesión número 15 el pasado domingo, será sancionada con un punto por vocal, un total de cinco puntos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.2 del reglamento, que regula las sanciones.

El exceso de tiempo se ha producido respecto al artículo 17.2, que fija un máximo de 30 minutos desde el inicio de la presentación hasta el final del popurrí, superándose en este caso el tiempo permitido en 44 segundos y 57 centésimas.