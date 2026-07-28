Colocada en Jerez la primera piedra del futuro Centro de Referencia Aeroespacial de Andalucía

Rocío Blanco, Jorge Paradela y María José García-Pelayo participan en Jerez en la colocación de la primera piedra del futuro Centro de Referencia Aeroespacial de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, han colocado en Jerez de la Frontera (Cádiz) la primera piedra del futuro Centro de Referencia Aeroespacial de Andalucía.

Comienza así la transformación de las instalaciones del antiguo Centro Público de Formación para el Empleo de la localidad, infrautilizadas desde 2017 y que, una vez recuperadas, albergarán un aulario destinado a capacitar cada año a una media de 630 profesionales del sector. En el acto también ha participado la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Según ha recordado en una nota la Junta, el proyecto, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, cuenta con un presupuesto de partida de 7,6 millones de euros, con cargo al Fondo de Transición Justa.

Por su parte, la empresa adjudicataria de los trabajos, Vivendio Sostenibilidad Energética, prevé que la reforma se prolongue durante al menos diez meses, lo que supondría rebajar en dos meses la estimación inicial. Esos plazos permitirían que las instalaciones estuviesen operativas en el segundo semestre de 2027.

Una vez culminada la obra, el centro dispondrá de 13 aulas en las que se impartirán 42 ediciones anuales de 13 certificados profesionales, todos ellos vinculados al sector aeroespacial y relacionados con las familias de Fabricación Mecánica, Comercio y Marketing, y Electricidad y Electrónica.

Por su parte, Blanco ha celebrado que la colocación de la primera piedra marque "un antes y un después en la oferta formativa de Jerez y, por extensión, también en la de la provincia de Cádiz y en el conjunto de Andalucía". Además, ha destacado que este avance supone "una ruptura definitiva con el pasado", ya que dotar de contenido y de utilidad al nuevo centro "es, en la práctica, recuperar recursos públicos para ponerlos una vez más al servicio de los ciudadanos, en este caso para dotar a los trabajadores de más y mejores capacidades con las que acceder con garantías de éxito al mercado laboral".

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha señalado que "el día de hoy marca el inicio de un centro que va a ser crucial para seguir haciendo de Jerez y de la provincia de Cádiz uno de los motores del aeroespacial andaluz". Además, ha destacado que el centro "es un traje a la medida de las necesidades del sector gracias a un trabajo conjunto de las consejerías de Empleo, Universidad e Industria y Educación".

La consejera de Empleo ha puesto en valor la aportación de la formación profesional para el empleo a la hora de "transformar la vida de las personas", además de su capacidad para "conectar a las personas con las necesidades del tejido productivo", uno de los principales objetivos que cumplirán las instalaciones cuando abran sus puertas. "Y el momento es ahora", ha insistido Blanco, porque "ayudará a consolidar el ciclo de creación de empleo que vive Jerez, una ciudad en la que el paro se ha reducido en más de un 32% desde diciembre de 2018 y que ha aportado uno de cada seis gaditanos que ha encontrado un trabajo desde entonces".

Como ejemplo de esa "decidida apuesta" de su departamento, Blanco ha recordado los más de 18 millones de euros invertidos en la ciudad en los últimos siete años en acciones formativas, además de la reciente segunda convocatoria del programa de formación en actividades vinculadas al sector aeroespacial, abierta hasta el 31 de julio.

En concreto, 2,1 millones de euros que suponen un incremento del 29% respecto a la edición del pasado año y que van a beneficiar de forma directa a 795 desempleados, según ha señalado la Junta, que ha indicado que el objetivo es formar a más de 2.600 futuros trabajadores en el periodo 2025-2027 en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Paradela ha recordado que "la industria aeroespacial ha batido todos los récords, facturando más de 3.200 millones de euros, y en 2025 incorporó 900 trabajadores directos, hasta sumar 16.391 empleados, con datos de empleabilidad muy positivos". En torno al 40% de este empleo corresponde a titulados en FP y operarios.

"El sector nos demanda a un ritmo acelerado la incorporación de nuevo talento, formado y cualificado. Centros como el que hoy arranca su construcción en Jerez nos permite dar desde el Gobierno de Andalucía respuesta a esta necesidad", ha destacado.

Asimismo, el consejero ha recordado que "el crecimiento del empleo en Jerez se consolidará con la llegada de nuevos proyectos asociados al Hub Aeronáutico Net Zero, que transformará la ciudad en un polo de innovación enfocado en la aviación sostenible".

La iniciativa Hub Aeronáutico Net Zero, que despliega la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a través del fondo de Transición Justa, prevé en su resolución provisional incentivos para proyectos aeroespaciales que suman una inversión industrial superior a los 40 millones de euros.

"Andalucía tiene capacidad, talento y está preparada para jugar un papel protagonista en las cinco grandes palancas del sector: aviación civil, defensa, espacio, sistemas no tripulados y descarbonización. Desde la Junta de Andalucía seguimos trabajando con decisión, con la puesta en marcha de centros como el que se empieza a construir hoy, para lograr este objetivo", ha señalado Paradela.