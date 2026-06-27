La Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Cádiz registra 90 casos de intervención durante este curso

Imagen de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Cádiz para el curso 2025-2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Familias de la Delegación Municipal de Servicios Sociales ha presentado en la Comisión Municipal de Absentismo Escolar el balance de actuaciones correspondiente al curso 2025-2026, en el que se recogen las principales cifras de intervención y la evolución del trabajo desarrollado en materia de absentismo escolar en Cádiz.

Según una nota remitida por el Consistorio gaditano, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha agradecido el trabajo desarrollado y la coordinación entre los distintos agentes implicados, subrayando que se trata de "un trabajo conjunto entre servicios municipales, centros educativos y recursos sociales que permite mejorar la detección temprana, reforzar la intervención y ofrecer una respuesta más coordinada ante situaciones de absentismo y riesgo social".

Según los datos trasladados, durante el curso se han intervenido en 90 casos, lo que supone un incremento de siete menores respecto al curso anterior. Del total, 42 casos corresponden a absentismo escolar, 31 a absentismo asociado a otras problemáticas y 17 a otras situaciones sociofamiliares o educativas.

El informe ha señalado que la Educación Secundaria, especialmente en el tramo de catorce a 16 años, continúa siendo la etapa con mayor incidencia de absentismo, concentrando el 64,86 por ciento de los casos. Ante esta realidad, el equipo técnico ha subrayado la necesidad de "reforzar la detección en etapas educativas más tempranas", especialmente en Primaria y primer ciclo de ESO, con el objetivo de "mejorar la eficacia de las intervenciones y favorecer el trabajo preventivo".

INTERVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el curso, 23 centros educativos han derivado casos que posteriormente han sido asumidos por el Servicio de Familia e Infancia tras la intervención del equipo técnico de absentismo. Asimismo, en 33 centros escolares se han registrado situaciones de absentismo y otras problemáticas asociadas.

En contexto, el trabajo se ha desarrollado en coordinación con distintos recursos municipales y autonómicos. En 22 casos, la intervención ha contado con la participación de la Policía Local de Cádiz a través del programa Agente Tutor, con actuaciones de acompañamiento a familias, visitas domiciliarias y reuniones de coordinación.

Otero también ha indicado que las intervenciones se realizan desde un enfoque integral, que no se limita al ámbito escolar, sino que aborda también "factores familiares, emocionales, sociales y conductuales que influyen en la situación del menor", ha desarrollado.

Asimismo, ha explicado que el informe señala que en muchos casos "la escolarización normalizada se ve condicionada por el desfase académico, la falta de motivación o las dificultades de adaptación al sistema educativo, lo que requiere intervenciones complementarias de acompañamiento personal y familiar".

Para el edil, es importante el trabajo en red entre administraciones, centros educativos y servicios sociales para "mejorar la eficacia de las intervenciones, evitar duplicidades y asegurar una coordinación estable", ha declarado. Además, ha insistido en la importancia de la detección temprana como "elemento clave para reducir la cronificación de los casos y mejorar los resultados de la intervención".

En el ámbito de la prevención, en la comisión también se ha destacado la labor de entidades sociales como Fundación Márgenes y Vínculos y Fundación Centro Tierra de Todos, que han presentado en la comisión sus programas de prevención del absentismo escolar y a quienes Otero ha trasladado su agradecimiento en nombre del Ayuntamiento gaditano.

PROGRAMA ESPACIO DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA

En la comisión también se ha abordado la valoración del programa 'Espacio de Intervención en la Escuela', que durante el curso 2025-2026 ha continuado su desarrollo dentro de los centros educativos, "consolidándose como un recurso de apoyo a la intervención socioeducativa en el ámbito escolar", han destacado los participantes.

Otero ha indicado que la evaluación realizada destaca que el programa "ha obtenido resultados positivos durante su primer curso completo de funcionamiento". Además, ha subrayado la importancia de "mantener y reforzar el vínculo con los equipos directivos, las orientaciones educativas y el profesorado, que lo consideran una herramienta útil para la detección y el abordaje temprano de situaciones de riesgo".

Al hilo, el teniente alcalde ha asegurado que "este servicio se ha consolidado como un apoyo fundamental dentro de los centros educativos, facilitando la intervención en situaciones socioeducativas complejas y mejorando la coordinación en la derivación de casos". En esta línea, ha afirmado que los centros "valoran especialmente la continuidad del programa como herramienta preventiva, destacando la confianza generada en el equipo profesional que lo desarrolla y su papel en la mejora de la respuesta ante situaciones que afectan al desarrollo educativo del alumnado".

El edil ha advertido de que el absentismo escolar "suele estar asociado a múltiples factores de carácter familiar, como la falta de supervisión, la negligencia o la ausencia de conciencia sobre la importancia de la escolarización, lo que refuerza la necesidad de intervenciones integrales y coordinadas".

Por ello, para el próximo curso se ha planteado la "continuidad y consolidación" del programa, con el objetivo de "integrar de forma estable la figura de intervención socioeducativa dentro de los centros educativos, actuando como enlace directo con los Servicios Sociales Comunitarios".

En concreto, se ha propuesto "reforzar la coordinación interinstitucional" en los casos en los que las intervenciones no obtengan resultados y revisar los procesos de intervención en aquellos expedientes que llegan a la vía judicial.

Entre las propuestas planteadas también se ha incluido el estudio de medidas específicas para los casos de absentismo reiterado y agravado, con el objetivo de "generar respuestas más eficaces y con mayor inmediatez", especialmente en situaciones con impacto en hermanos menores en edad de escolarización obligatoria.

Por último, se ha planteado la posibilidad de establecer espacios de coordinación periódica con la Fiscalía de Menores, con el fin de "mejorar la intervención en aquellos casos en los que se han agotado los recursos socioeducativos disponibles y persisten situaciones de absentismo grave".