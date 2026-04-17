Comité de empresa en Cádiz y Dragados alcanzan un preacuerdo del nuevo convenio que será votado el miércoles en asamblea

Archivo - Trabajadores del metal durante la huelga de junio de 2025 en Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Dragados Offshore en la Bahía de Cádiz y la compañía han alcanzado este viernes un preacuerdo por el nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 1.200 trabajadores y que tendrá que ser votado ahora por la plantilla para su ratificación.

En un audio difundido a los medios, el secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha detallado que la votación se producirá el próximo miércoles 22 de abril, y que un día antes, el martes, se explicará este preacuerdo a los trabajadores de la factoría en los tres turnos existentes.

"Podemos estar satisfechos con este preacuerdo, siempre y cuando sean los trabajadores al final los que den el visto bueno", ha comentado Antonio Montoro, quien ha avanzado que, de tener "una respuesta positiva" a este acuerdo, se llevará el 23 de abril al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para refrendarlo.

Sobre la mesa estaba la revisión salarial a todos los trabajadores de planta, el pago del "cien por cien" del complemento especial desde la firma del convenio, "acabar con la discriminación de impedir el acceso a un puesto de trabajo a los hijos de los trabajadores", como se ha indicado, así como "facilitar la conciliación y establecer un plus de responsabilidad e incentivos para los encargados, entre otros puntos".

Cabe recordar que la plantilla de Dragados acordaba el pasado domingo iniciar un periodo de negociación con la empresa tras una reunión mantenida en el Sercla entre la empresa y las secciones sindicales.

Durante este periodo de negociación quedaban aplazadas las movilizaciones anunciadas, con paros de dos horas previstos desde el lunes 13 de abril en días alternos, y retomándose "la normalidad en los tajos". Estas medidas finalizarían con una convocatoria de huelga indefinida desde el 4 de mayo.