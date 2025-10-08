El comité de empresa de Navantia Puerto Real (Cádiz) celebra el contrato de los nuevos BAM: "Comienza una nueva etapa"

PUERTO REAL (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real (Cádiz), Arturo Martínez, ha valorado positivamente la materialización del contrato con el Ministerio de Defensa para que estos astilleros construyan dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), un "hito" con el que "comienza una nueva etapa" y que "va a devolver la construcción naval a nuestro astillero".

"Se confirma así nuestra demanda que durante mucho tiempo hemos reclamado y que nos va a permitir realizar todas las mejores inversiones para poner a punto las instalaciones y así poder afrontar con éxito esta obra como las que vengan en un futuro", ha expresado Arturo Martínez en un audio difundido a los medios.

El contrato, que fue anunciado el pasado mes de septiembre por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cuenta con un presupuesto de 716 millones de euros y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que se traduce en unos 2.000 empleos como promedio anual, entre directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada, hasta 2030.

Así, tras la firma del contrato ya materializada, comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

Estos dos buques se sumarán a los seis ya operativos en la Armada, con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional.

Serán buques con una eslora y manga de 90 y 14 metros. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada.