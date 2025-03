Comité de empresa de Navantia San Fernando (Cádiz) ve "un hito" el nuevo contrato con la Armada de Tailandia

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando (Cádiz), Fernando Zazpe (CSIF), ha considerado "un hito" el que esta compañía haya sido seleccionada por la Armada de Tailandia para realizar una serie de mejoras en uno de sus buques militares construido en un astillero chino, la embarcación 'HTMS Chang', la única unidad de la que dispone en la actualidad para operaciones de desembarco anfibio.

En declaraciones a los medios, Fernando Zazpe ha afirmado que la noticia es "importante" pero ha manifestado su "cautela" ya que aún "no se ha firmado el contrato" y aunque la perspectiva "es buena", ha argumentado que "hasta que no se firme, no tenemos todo el proceso ganado".

"La importancia de esto es que hemos competido contra rivales de muy alto nivel", ha comentado el representante de la plantilla en el astillero isleño, apuntando como "opositor más fuerte" a Corea del Sur, los cuales "llevan mucho tiempo implantados en el país". Así, ha continuado indicando que "esto nos da un posicionamiento en cuanto al sistema de mando y control de Navantia a nivel internacional, porque ya hemos competido y hemos ganado contra algunos de los mejores competidores que podamos tener actualmente".

En ese sentido, Fernando Zazpe ha reiterado que este nuevo contrato, de materializarse, sería "un hito" y supondría "una importancia tremenda" desde el punto de vista de Navantia y desde el punto de vista de Navantia Sistemas de San Fernando, "uno de sus productos estrella", añadiendo carga de trabajo a "los más de 100 programas que ahora mismo se tienen en curso" esta empresa naval pública.

Además, ha felicitado a los compañeros que han trabajado en el contrato y a los de Navantia Sistemas, considerando que "con su esfuerzo y a su profesionalidad" han permitido que "tengamos un sistema competitivo de muy alto nivel a nivel internacional".

La adjudicación está todavía pendiente de firma y el contrato estaría cifrado en alrededor de los 25 millones de euros para un equipamiento que sería suministrado por la división de Sistemas de Navantia, que integraría el sistema de combate Catiz, la versión de exportación del Scomba de la Armada, y el sistema de control de tiro Dorna.