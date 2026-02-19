La comparsa 'Los locos' recibe la Aguja de Oro de Canal Sur al mejor tipo del Carnaval de Cádiz 2026

La comparsa 'Los locos'. - RTVA

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comparsa 'Los locos', conocida como la Comparsa de la Cantera, y original de Sergio Guillén 'El Tomate' y Antonio Jesús Pérez 'Piru', ha recibido en la noche de jueves el premio Aguja de Oro, que cada año otorga Canal Sur Radio y Televisión al mejor tipo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

Según ha detallado en una nota RTVA, el premio está dotado también con la cuantía de 3.011 euros y cuenta con la colaboración de la ONCE. Además, se cumplen 35 años de este acto que ya es una tradición dentro del carnaval gaditano.

El diseño del disfraz es obra de la empresa gaditana Artevida, que lidera Álvaro Ortega, y la confección del mismo ha sido responsabilidad de Paqui Romero.

En la noche de este jueves han actuado, a las 20,30 horas, la chirigota 'Una Chirigota en teoría' y, a las 21,00 horas, la comparsa 'La Camorra'. El acto se ha cerrado con la entrega de la Aguja de Oro a la Comparsa 'Los locos'.