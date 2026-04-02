El Concierto Ylustrado interpreta este Viernes Santo 'Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz' en la Catedral de Cádiz

El grupo de música Concierto Ylustrado. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Cádiz acogerá este Viernes Santo, 3 de abril, a las 12,00 horas la obra 'Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz op. 51', de Franz J. Haydn, a cargo del Concierto Ylustrado.

Dicho grupo está formado por Alfredo Jaime (violín 1º), Carlos Jaime (violín 2º), Daniel García de Castro (viola) y Joseba Berrocal (violoncello), según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota en la que se detalla que el orador será monseñor Ramón D. Valdivia Jiménez, administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz-Ceuta.

La entrada será libre hasta completar aforo para este concierto, recuperado por el Ayuntamiento de Cádiz, que se enmarca en el programa 'Cuaresma para los Sentidos' que la Delegación Municipal de Cultura realiza en colaboración con la Fundación Cajasol.

El Concierto Ylustrado es un grupo musical que se ha destacado en la interpretación de música barroca y clásica española. Fundado en 2003 como la Orquesta Barroca de Jerez, el grupo ha cambiado su nombre y se especializa en la recuperación de la música de los siglos XVII y XVIII.

Sus actuaciones han incluido el Teatro Villamarta de Jerez, el II Festival de Música Española de Cádiz y la Iglesia del Carmen de Jerez. El grupo está formado por profesionales de la interpretación histórica del barroco y clasicismo, de Andalucía y de España, y dirige su trabajo en la recuperación de la música de estos períodos históricos.

El grupo ha colaborado con maestros como Jordi Savall, Fabio Biondi, Enrico Gatti, François Fernández, Hiro Kurosaki, Ventura Rico, Jan Grimbergen, Hopkinson Smith, Vittorio Ghielmi, Emilio Moreno, Lorenzo Coppola, Enrico Onofri, Manfredo Kramer, Alba Roca, entre otros.

Sus integrantes han estudiado y perfeccionado sus conocimientos con estos maestros y son integrantes de conjuntos como Le Concert des Nations, La Capilla Real de adrid, Al Aire Español, Orquestra Barroca de Barcelona, Les Agremens, Europa Galante, L'Arpeggiata, Capella Mediterraea, entre otros.

El Concierto Ylustrado se presenta en programas como 'Las Siete Últimas Palabras de Haydn' y 'La Sinfonía del Santo Sepulcro de Vivaldi', interpretando obras compuestas por compositores como Hayn y Vivaldi.

Según destacan desde el Ayuntamiento de Cádiz, el grupo ha sido reconocido por su "capacidad para desmitificar la música clásica, haciéndola vibrante, emocionante y sorprendentemente contemporánea". El grupo ha estado en gira y ofreciendo conciertos en 2025 y 2026, "promoviendo su música y su enfoque innovador en la interpretación musical".

La programación de 'Cuaresma para los Sentidos', organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol, también ofrece desde el 24 de febrero las exposiciones 'Paso a Paso', pasos en miniatura y carteles antiguos de la Semana Santa de Cádiz y la exposición 'El sueño de un niño' del imaginero gaditano Luis González Rey en el Centro Cultural Ancha 16, así como la exposición fotográfica 'Más allá de la Pasión' de José María Reyna en los exteriores del Mercado Central de Abastos.

También se encuentran abiertas las exposiciones 'Visiones' en la Sala San Nicolás baja del Castillo de Santa Catalina y 'Joshua, Homo Terrae, Deus Caeli' en el Baluarte del Orejón. Todas se pueden visitar hasta el próximo domingo, 5 de abril.