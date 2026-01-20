El Concurso del Carnaval del Falla en Cádiz retoma la normalidad con la celebración de la décima función de preliminares

Archivo - Imagen del interior del Gran Teatro Falla en una función de Carnaval - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla retoma su normalidad, a partir de las 20,00 horas de este martes, con el inicio de la décima función después de que la sesión del lunes quedara aplazada en señal de respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Cabe recordar que los colectivos del Carnaval junto con el Ayuntamiento, tras varias horas de reunión, decidieron aplazar la novena función prevista para el lunes, que se celebrará el próximo miércoles 28 de enero, cerrando así la fase de preliminares. Por su parte, las localidades adquiridas para este lunes serán válidas para esta nueva fecha.

Así, este martes el telón del escenario del Gran Teatro Falla se vuelve a abrir para la que estaba programada como décima función, que cuenta con la chirigota de los hermanos Villegas, 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)', como plato fuerte de la función tras obetener un primer premio en 2024 y un cuarto el pasado año.

Antes, la sesión la abrirá el coro de Paco Mora, 'Café Puerto América', seguida de un nuevo grupo de La Línea de la Concepción que presenta la chirigota 'Tu cara me suena', y la comparsa de El Bosque, 'Los trapos'. En cuarto lugar, sobre las 22,05 horas, será el turno de las chirigota de los hermanos Villegas, antes de la comparsa sevillana 'El vecindario', la chirigota 'Kay', y la comparsa 'Sociedad Limitada', que llega desde Morón. La décima función la cerrará la chirigota 'La viña de mis ojos'.