Condenado en Cádiz a año y medio de prisión por abuso sexual a una menor en un grupo scout

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aumentado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, de un año a un año y medio de prisión, a un acusado por un delito de abuso sexual cometido sobre una menor cuando se encontraban en una actividad del grupo scout al que pertenecían en la provincia gaditana.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en la noche de Halloween de 2020, cuando con motivo de la celebración de varias actividades en el grupo scout al que pertenecían el acusado, junto a dos menores, se sentó en un banco fuera del recinto donde el resto del grupo veía una película relacionada con la fiesta que celebraban.

Allí, el acusado le paso un brazo por encima a la menor y le realizó tocamientos, quedándose la menor "paralizada y sin poder reaccionar". Posteriormente, al quedarse un momento solos en el coche cuando fueron a comprar unas pizzas para el resto del grupo, le pidió que le diera un beso, lo que hizo que la menor se bajara rápidamente del vehículo y se marchara con el resto del grupo.

Asimismo, según la sentencia, el acusado envió varios mensajes de whatsapp a la menor, que aprovechó para decirle que no estaba bien lo que había hecho y el acusado le indicó que "debería guardar silencio y borrar los mensajes".

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a un pena de un año de prisión y una indemnización de 4.000 euros, que previamente el acusado ya había consignado en el juzgado en el momento que se ordenó la apertura de juicio oral.

Esta sentencia fue recurrida ante el TSJA tanto por el acusado, que pedía su libre absolución por error en la valoración de la prueba y ha sido desestimado por el alto tribunal andaluz, como por la acusación particular, cuyo recurso se ha estimado parcialmente y ha hecho que el TSJA condene a un año y medio al acusado, al ser la pena mínima establecida a pesar de haber consignado previamente la cantidad de 4.000 euros como posible indemnización.