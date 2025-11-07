Condenan a más de tres años de cárcel a un 'petaquero' que transportaba 4.850 litros de gasolina en Chiclana (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de garrafas de gasolina destinadas al petaqueo de narcolanchas halladas en una furgoneta en Chiclana. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz ha condenado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia de sustancias inflamables, conducción temeraria y resistencia a agentes de la autoridad, a tres años y nueve meses de cárcel a un 'petaquero' que fue sorprendido transportando 4.850 litros de gasolina en garrafas de 25 litros en una furgoneta circulando por Chiclana de la Frontera.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron una furgoneta que circulaba a gran velocidad por la zona urbana de la Avenida del Mueble, en Chiclana, observando además que llevaba una carga excesiva, al encontrarse muy bajo el suelo de la furgoneta.

Además, una vez situados junto al vehículo percibieron un fuerte olor a gasolina, por lo que, tras recibir el apoyo de otra patrulla, procedieron a dar el alto al furgón haciendo uso de las señales luminosas del vehículo oficial. No obstante, como ha avanzado el Grupo Vocento, el acusado, que era el conductor, hizo caso omiso y aceleró para zafarse de la persecución policial, llegando a realizar maniobras con tal brusquedad que provocó que la furgoneta estuviera cercana a volcar y provocar un accidente de tráfico.

Finalmente, el acusado introdujo la furgoneta en el estacionamiento de un comercio y se dio a la fuga abandonando la furgoneta, aunque fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil. En el momento de la detención el acusado puso una fuerte resistencia, dando manotazos y braceando de manera muy violenta, hasta el punto de que tuvieron que intervenir cuatro agentes para conseguir su detención".

En el interior de la furgoneta, según consta en la sentencia, transportaba 194 garrafas de 25 litros cada una, en total 4.850 litros de gasolina, según el análisis del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, sin que el acusado estuviese legalmente habilitado para su transporte e incumpliendo todas las normas exigidas para este tipo de transportes por carretera.

Por todo ello, el Juzgado de los Penal ha condenado al acusado con tres años de prisión por un delito de tenencia de sustancias inflamables, seis meses por delito de conducción temeraria y tres meses por delito de resistencia a agentes de la autoridad, lo que hace un total de tres años y nueve meses de cárcel.