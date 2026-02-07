Construyen un dique de contención para evitar que el agua del río Guadalete invada el Poblado de Doña Blanca (Cádiz)

Vecinos desalojados del Poblado de Doñablanca regresan a sus casas para recoger enseres personales y volver a salir. A 6 de febrero de 2026, en Doñablanca, Cádiz (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado de que se está contruyendo un dique de contención y bombeando agua a los campos para aliviar la entrada del río Guadalete en el Poblado de Doña Blanca.

La medida de seguridad se ha tomado para intentar evitar que el agua llegue a las viviendas de esta población rural portuense, cuyos vecinos se encuentran desalojados desde la tarde del pasado jueves.

El alcalde ha informado además que se ha mandado equipos a la zona de Rompeserones, en la zona norte, para ayudar a las personas mayores y vulnerables que así lo necesiten. Además, ha recordado que toda persona que necesite "ayuda especial" puede solicitarla a través del 112.

Desde el Ayuntamiento se ha procedido también cortado el acceso a la vía de servicio hacia Carrefour, como medida preventiva.

La ciudad permanece un día pendiente del comportamiento del río Guadalete en su desembocadura y en la coincidencia del mismo con la pleamar, que podría generar situaciones de desbordamiento en algunos puntos de la ribera, en el centro urbano, al producirse una posible subida del nivel del río.