Controlado el incendio de Grazalema (Cádiz), aunque continúan las labores de remate y liquidación

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal en la localidad gaditana de Grazalema. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado, desde las 19,25 horas de este miércoles, el incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), donde siguen trabajando efectivos en la zona en labores de remate y liquidación.

Cabe recordar que se da por controlado una vez que todo su perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja sin vegetación o vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

En contexto, en la mañana de este pasado martes se daba por estabilizado este incendio, según detallaba el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien indicaba además que se había bajado el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero y que toda la población evacuada podía volver a sus casas.