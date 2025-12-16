Cooperativa de pescadores de Rota (Cádiz) lamenta los daños sufridos por el paso de una manga marina en fechas navideñas

Edificio de la cooperativa de pescadores del mar del Rota dañado tras el paso de una manga marina. - COOPERATIVA DE PESCADORES DEL MAR DEL ROTA

ROTA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Cooperativa de pescadores del mar de Rota, en la provincia de Cádiz, ha lamentado los daños materiales ocasionados en su sede tras el paso este pasado lunes por la tarde de una manga marina, que ha obligado al cierre de la pescadería y el bar en un periodo importante de compras para las fiestas navideñas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la cooperativa, Jonnhy González, ha explicado cómo ocurrió el suceso, que afortunadamente no dejó heridos aunque sí daños visibles en el edificio de esta entidad, en concreto, en el techo, que fue "arrancado" por la fuerza de este fenómeno atmosférico.

"El edificio está dividido en tres zonas y la zona de la pescadería, que es la que da al agua, ha arrancado el techo, eso es lo que ha pasado. Hay una parte que se la ha llevado completamente el doble techo de plancha, que miras arriba y ves el cielo", ha detallado.

La cooperativa está a la espera de que el seguro valore las daños y pueda acometerse el arreglo para volver a recuperar la actividad económica, que está temporalmente suspendida.

"Ahora mismo está todo cerrado", ha señalado respecto a la pescadería, que ha sufrido todos los daños al romperse el techo por esta manga marina, pero también el bar, que pese a no verse afectado ha sido clausurado "por seguridad" porque el techo de la otra parte "está colgando" sobre el del bar.

Jonnhy González ha reconocido que estos desperfectos han llegado "en mala fecha", al ser en periodo navideño, "cuando la gente hace la mayoría de las compras para las comidas de Navidad". Así con todo ha esperado que esto se pueda solventar pronto y retomar la actividad en esta cooperativa.

La manga marina fue detectada a las 17,15 horas del lunes a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, que dio aviso con antelación de su inminente incidencia a las autoridades locales y autonómicas. Tal y como informaron fuentes municipales, este fenómeno sólo había causado daños en la cooperativa de pescadores, sin que se registrasen heridos.