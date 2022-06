El coro 'Los babetas' abrirá la Final del Concurso de Agrupaciones de Carnaval en el Teatro Falla en Cádiz

CÁDIZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coro 'Los babeta' será el encargado de abrir la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla en la noche de este viernes. En total serán 14 las agrupaciones que buscarán los premios en las cuatro modalidades --coros, comparsas, chirigotas y cuartetos--.

Tras el coro, será el turno para la chirigota 'Los caraduras de Cai' de Juan Manuel Braza 'El Sherif', el cuarteto 'Al edén que le den' y la comparsa de Antonio Martínez Ares 'Los sumisos'. Tras un descanso, el segundo bloque lo abrirá el coro 'Químbara', seguido de la chirigota 'La misión (El evangelio según Santander)', el cuarteto del Gago 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' y la comparsa 'We can do* Carnaval!'.

El tercer bloque comenzará con el conocido como coro de los estudiantes 'Pachamama', seguido de la chirigota 'Aquí huele a verdín' y la comparsa 'Los renacidos', mientras que el último bloque lo abrirá el coro 'Tierra y libertad', seguido de la chirigota 'Los cuarentenas principales' y la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar'.

La Gran Final comenzará a las 20,30 horas y rendirá homenaje a uno de los grandes autores desparecidos en el último año como fue Paco Rosado, con una antología de coplas de agrupaciones históricas de su autoría como 'Los cegatos con bota', 'Los cubatas', 'El bache' o 'Los cruzados mágicos'.