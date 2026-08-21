CSIC lanza una app móvil para registrar la presencia del alga invasora en las playas

Arribazones de algas en una playa de Cádiz - CSIC

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha puesto en marcha 'Rugu Map', una aplicación móvil que permite a la ciudadanía registrar, con fotografía y geolocalización, la presencia en las playas de arribazones de alga asiática (Rugulopteryx okamurae), una especie invasora que afecta de forma directa a la biodiversidad y la actividad pesquera y cuya acumulación en playas supone un "importante desafío" para las administraciones.

La información aportada por los usuarios se incorporará a una base de datos que permitirá al equipo de investigación conocer mejor cuándo, dónde y en qué condiciones se acumulan los arribazones, información que se utilizará, además, para entrenar y validar algoritmos capaces de detectar la presencia del alga a partir de imágenes de drones y satélites, ha indicado el CSIC en una nota.

La aplicación, disponible para iOS y Android en varios idiomas, permite registrar, en menos de un minuto, la presencia de arribazones tanto en la arena de la playa como en el agua, mediante la toma de una foto y la geolocalización del hallazgo. Requiere iniciar sesión con una cuenta de Google como forma de garantizar la trazabilidad de las observaciones y que efectivamente sean útiles al equipo científico.

Los arribazones son acumulaciones de algas que llegan a la costa después de desprenderse de los fondos marinos y ser arrastradas por el oleaje y las corrientes. En el caso del alga asiática, dada su alta tasa de reproducción, estos arribazones se cuentan por toneladas y, por tanto, su localización es "esencial para mejorar la gestión de la especie", como ha explicado Sara Haro, investigadora del CSIC y responsable del proyecto RoGEO, en el marco del cual se ha desarrollado esta aplicación.

"Nuestro objetivo es doble. Por un lado, mejorar el conocimiento de esta especie. Por otro, desarrollar herramientas de monitorización y, en un futuro, predicción que permitan a las administraciones y el sector pesquero anticipar la llegada de los arribazones, a fin de optimizar su manejo. Para todo ello, la colaboración ciudadana es fundamental" ha apostillado.

La Rugulopteryx okamurae, también conocida como alga asiática por ser originaria del Pacífico noroccidental, es una especie invasora presente en las costas españolas desde 2015, cuando se detectó por primera vez en aguas de Ceuta. Aunque el mayor impacto se concentra aún en Andalucía, con especial incidencia en Cádiz, además de en Ceuta y Melilla, en estos diez años la especie se ha extendido por todo el litoral español, incluido Canarias, y excepto a Baleares, donde aún no hay ningún registro oficial confirmado.

La presencia de esta especie invasora, que se extiende por fondos rocosos y provoca el desplazamiento de especies autóctonas, está transformando los fondos marinos y provocando una paulatina pérdida de biodiversidad. Su presencia también afecta de forma directa a la pesca artesanal, que ve disminuir sus capturas, y al turismo.

Además, su acumulación en playas genera importantes cargas económicas a las arcas de los municipios costeros encargados de su recogida.

La nueva aplicación se ha desarrollado en el marco del proyecto RoGEO, liderado desde el gaditano ICMAN-CSIC, que se centra, sobre todo, en datos de las costas andaluzas, combinando imágenes satelitales de la misión Sentinel-2, vuelos con dron y participación ciudadana para desarrollar herramientas geoespaciales que permitan monitorizar esta alga a fin de mitigar su impacto.

RoGEO se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) de la Unión Europea. Cuenta además con la colaboración de asociaciones del sector pesquero y de entidades públicas y de investigación.