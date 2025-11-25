Cuatro detenidos en Jerez tras desmantelar una nave industrial con más 1.000 plantas de marihuana

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes del Grupo de Pequeño Tráfico de la Udyco Bahía de Cádiz han detenido en Jerez de la Frontera a cuatro personas tras incautarse de más de 1.000 plantas de marihuana en una nave industrial, en una operación denominada 'Altillo' cuyas investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, a lo largo de las vigilancias y seguimientos realizados los investigadores detectaron diversos indicios característicos de laboratorios clandestinos dedicados al cultivo de cannabis, como el constante ruido de motores y maquinaria, las ventanas completamente tapadas para evitar que se percibiera la luz procedente del sistema de iluminación interior y la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica.

Así, en el interior de la nave los agentes localizaron una primera estancia con varias estanterías y cajas de cartón con el logotipo 'Natufarma', así como un cartel de grandes dimensiones con la misma imagen corporativa que simulaba una supuesta actividad de logística y transporte. No obstante, esta zona daba acceso a otra estancia de unos 150 metros cuadrados completamente habilitada para el cultivo intensivo de marihuana en interior que se encontraba a pleno rendimiento y equipada con una potente instalación eléctrica y un avanzado sistema de riego.

Tras realizar gestiones para localizar una empresa registrada bajo la denominación 'Natufarma', todas las comprobaciones resultaron negativas, por lo que los investigadores han concluido que se trataba de una entidad ficticia creada para ocultar la actividad ilícita.

Asimismo, la Policía ha indicado que el uso de infraestructura sofisticada y de gran capacidad apunta a la existencia de una organización estructurada detrás de la explotación de la plantación. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de otras personas.