Cuatro detenidos en El Puerto (Cádiz) con 1.875 litros de combustible de 'petaqueo' en una zona residencial

Garrafas con combustible intervenidas en El Puerto. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en El Puerto de Santa María (Cádiz) que fueron sorprendidos en una zona residencial mientras manipulaban 1.875 litros de combustible, presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones semirrígidas utilizadas para el narcotráfico, denominado 'petaqueo'.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la intervención se produjo en la noche del pasado día 18, cuando la Sala 091 comisionó a varias patrullas tras recibirse un aviso alertando de que a la altura de la calle Manta, en El Puerto, varios hombres se encontraban cargando garrafas en una furgoneta blanca.

Así, a la llegada del primer indicativo policial los agentes observaron una furgoneta con el motor en marcha y las luces encendidas rodeada por cuatro personas. Tras la incorporación de refuerzos, se procedió a dar el alto a los sospechosos y a realizar un cacheo de seguridad, momento en el que los funcionarios percibieron un fuerte olor a gasolina que emanaba de los mismos.

Durante el registro, a uno de los detenidos se le intervino una navaja con una hoja de 12 centímetros, comprobándose posteriormente que le constaba en vigor una prohibición judicial de tenencia de armas. Además, en la inspección del vehículo los agentes localizaron en su interior un total de 75 garrafas de 25 litros cada una, lo que supone aproximadamente 1.875 litros de combustible.

La Policía ha indicado que el hallazgo revestía especial gravedad, ya que la furgoneta se encontraba estacionada en una calle residencial habitada, con el combustible almacenado en condiciones precarias y superando ampliamente cualquier límite de consumo doméstico, lo que suponía un riesgo real e inminente para la seguridad ciudadana.

Ante esta situación, los agentes trasladaron el vehículo con extremas medidas de seguridad hasta dependencias policiales, procediéndose a la detención de los cuatro implicados.

Igualmente, la Policía Nacional ha señalado que esta actuación pone el broche final a un año de "intensa lucha" contra el fenómeno del 'petaqueo' por parte de la Policía Nacional en la Comisaría Local de El Puerto de Santa María-Puerto Real, con un balance del año 2025 donde se han desarrollado un total de siete operaciones específicas que se han saldado con 26 personas detenidas. En el cómputo global, los agentes han conseguido retirar del mercado ilícito más de 112.000 litros de gasolina y han intervenido más de 4.500 petacas, desarticulando infraestructuras esenciales para el abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad en la zona.