Los Cursos de Verano de la UCA/UNIA en Jerez recibirán el nombre de 'Escuela de Verano Gómez Villamandos'

Jorge Paradela, la alcalesa de Jerez y los rectores de la UCA y la UNIA presentando los Cursos de Verano en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en compañía de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y los rectores de la UCA, Casimiro Mantell, y de la UNIA, José Ignacio García, ha anunciado que la tercera edición de los Cursos Universitarios de Verano de la UCA/UNIA en Jerez, en el año 2027, llevarán el nombre de 'Escuela de Verano Gómez Villamandos' en honor a quien fuera consejero de Universidad fallecido a principios del pasado mes de junio.

Según han indicado, de esta manera se honrará la figura de José Carlos Gómez Villamandos, principal impulsor de este programa universitario en la ciudad y a quien la alcaldesa se ha referido como "alma mater de este proyecto".

En cuanto a la programación de la actual edición, García-Pelayo ha afirmado que "son unos cursos que se consolidan, que van creciendo y que vuelven a darle pulso universitario a la ciudad en el mes de septiembre". "Hablan de Jerez, pero con otra óptica y visión y con ellos pretendemos no solo promocionar la ciudad e ir de la mano para hacer realidad el reto de que Jerez avance como ciudad universitaria, sino también dar voz a los expertos en las distintas materias y a los alumnos que se matriculan, mejorando su cualificación y ofreciéndoles la oportunidad de conocer Jerez y la universidad", ha manifestado.

Además, la alcaldesa ha resaltado que el ciclo contará con un total de 47 ponentes de primer nivel y que la conferencia inaugural tendrá lugar este sábado a cargo del reconocido cocinero vasco David de Jorge, popularmente conocido como 'Robin Food', colaborador de Martín Berasategui desde hace 20 años y dos veces Campeón de España de Cocina.

Por su parte, el consejero de Universidad ha subrayado que Gómez Villamandos "fue verdaderamente una persona decisiva a la hora de impulsar estos cursos en Jerez" y "creyó en la idea desde el principio", recordando hitos fundamentales de su gestión en la administración autonómica como son "el impulso de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), la mejora de la financiación de las universidades públicas y la inclusión de más de 200 nuevos títulos académicos en las universidades andaluzas".

Paradela ha destacado la incorporación en el Campus de Jerez para próximos cursos del 'Grado en Comunicación Audiovisual y Digital' y el 'Doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco', y ha avanzado que en breve se procederá a la inauguración del segundo aulario que lleva el nombre de 'Carmelo García Barroso', tras una inversión superior a los cinco millones de euros.

En este contexto, el rector de la UCA ha señalado que la intención es celebrar el solemne acto de apertura del próximo curso en el Campus de Jerez, coincidiendo con el estreno de esta nueva infraestructura. "Queremos inaugurar el curso académico en el Campus de Jerez, en el salón de actos, que va a ser el más amplio y de mayor capacidad de la Universidad de Cádiz", ha indicado Mantell, que ha reafirmado el compromiso de la Universidad de Cádiz con la oferta de los Cursos de Verano de Jerez comentando que "la labor de la universidad es conectar con la sociedad, realizar puentes, servir y ser útil", valorando también muy positivamente el acierto que supone nombrar esta cita con el recuerdo de Gómez Villamandos.

Por otro lado, el rector de la UNIA ha asegurado que la matriculación en esta segunda edición de los Cursos de Verano de Jerez está siendo un éxito con más de 120 participantes inscritos y con dos de los cursos completos, como son 'Historia y novela histórica' y 'Los vinos de pasto y Gastronomía'. "Esta cita jerezana supone la clausura de la temporada estival de la Universidad Internacional de Andalucía y podemos estar más que satisfechos, los cursos se están consolidando y ya estamos hablando de la tercera edición", ha afirmado García, que ha dedicado palabras de cariño hacia José Carlos Gómez Villamandos, que fuera también consejero de Universidad y presidente del Patronato de la UNIA.

Cabe recordar que la programación de la II edición de los Cursos Universitarios de Verano de la UCA/UNIA engloba cuatro seminarios principales organizados entre ambas universidades. Así, por parte de la UNIA se impartirán temáticas centradas en la 'Historia y novela histórica' y la 'Gestión inteligente de destinos turísticos', mientras que la UCA desarrollará las propuestas sobre 'Bienestar animal del caballo de Pura Raza' y 'Los vinos de pasto y Gastronomía', en un claro guiño al estatus de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.