David Navarro dimite como concejal del Ayuntamiento de Cádiz

David Navarro Vela ha puesto este martes su cargo a disposición del alcalde de Cádiz, José María González, y ha renunciado a su acta como concejal. El hasta ahora concejal de Presidencia, Comercio y Consumo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico ha decidido dimitir tras más de cinco años formando parte del Equipo de Gobierno.

En un comunicado, Navarro ha expuesto que han sido algo más de cinco años en los cuales ha tenido "el orgullo e inmenso honor" de representar a su ciudad y trabajar por ella. "Lo que empezó como una experiencia nueva y gratificante en mi vida, se ha transformado en una actividad que no me genera la suficiente ilusión y motivación. Y eso no se lo merece mi ciudad", ha señalado.

"Si no se está al cien por cien, o incluso por encima de ese porcentaje como creo que he estado en estos años, ni se debe ni se puede estar en una tarea tan singular y honrosa como es intentar luchar por los intereses de Cádiz", ha apuntado.

Asimismo, Navarro ha señalado que en estos años ha pasado por "trances no muy agradables" y eso ha hecho que repercuta en su vida familiar, personal "y también, y mucho, en la salud". "No me llevo el mejor concepto de lo que tendría que ser la política, en toda su vasta, y por qué no decirlo, romántica definición", ha reconocido.

En este sentido, el exconcejal ha afirmado que siempre ha creído que la política "es otra cosa" y por eso decidió a dar el paso, "para sumar, para contribuir, por fomentar en esa filosofía de política". "Creo en el diálogo, en los acercamientos y en los puntos de encuentro, justo lo contrario de lo que he vivido", ha lamentado, añadiendo que "aún queda mucho por madurar democráticamente, por desgracia para la ciudadanía".

De esta forma, ha recordado que abandona el cargo con dos procesos judiciales abiertos contra su persona, "pero con la conciencia muy tranquila". "Podré tener cuantiosos defectos, pero por encima de todo creo en unos valores que me inculcaron desde pequeño y que siempre he llevado a rajatabla: trabajo, esfuerzo, lealtad a mi ciudad y, sobre todo, honradez. Me marcho pudiendo decir con rotundidad que he cumplido con esos principios", ha aseverado.

"Habré cometido muchísimos errores y pido disculpas por ello a quienes haya podido causar algún tipo de perjuicio, pero nunca he actuado de forma consciente ni intencionada", ha revelado, explicando que deja "muchos proyectos e ideas por desarrollar, pero ha llegado la hora de priorizar".

Así, el exconcejal de Presidencia ha resaltado que se marcha "con decepciones, desengaños y frustraciones, pero también con la satisfacción y sensación de haber dado el máximo esfuerzo y dedicación". "Llevo cinco años hablando en plural y en global y ha llegado el momento de hablar en singular y de anteponer lo que me concierne y rodea. Nadie es imprescindible", ha subrayado.

Por último, David Navarro ha querido dar las gracias a quienes confiaron en su persona desde que entró en política, "especialmente al alcalde, que sin su apoyo inicial no habría sido posible esta andadura". Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento para "los que siempre han estado ahí, en los malos y en los buenos momentos. Saben quiénes son y sé que seguirán estando".

"Deseo la mejor de las suertes al equipo de Gobierno en primer lugar y a la Corporación Municipal al completo. Su entendimiento y trabajo conjunto por la ciudad será la suerte de todos los gaditanos y gaditanas", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha destacado sobre David Navarro que "se marcha una persona que ha estado desde el principio en este proyecto, un compañero, un amigo y un gran concejal". "Lo vamos a echar mucho de menos, porque ha sido siempre empático, amable, atento, dispuesto y trabajador", ha asegurado.

"Siempre hemos dicho, desde que llegamos, que en la política estamos de paso. Hemos venido a cambiar las cosas y eso requiere un sacrificio tremendo que a veces se lleva por delante una parte importante de tu vida, con un coste emocional, personal y familiar muy alto", ha indicado González, al tiempo que se ha mostrado convencido de que David Navarro "seguirá luchando y trabajando por esta ciudad y por un mundo mejor" en su nueva situación.