Dejan Ilincic, nuevo jugador del CB Algeciras, supera reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Algeciras

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador Dejan Ilincic, reciente incorporación del Club Baloncesto Algeciras (CBA), se ha sometido a primera hora de la mañana de este jueves a reconocimiento médico en las instalaciones del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.

El baloncestista, de origen serbio, 27 años y 2.08 metros de estatura, ha superado sin dificultades la preceptiva prueba de esfuerzo y se sometió a un electrocardiograma, todo bajo la supervisión del doctor Manuel Ruiz, jefe del servicio de Cardiología del hospital campogibraltareño.

Ilincic ha acudido al hospital acompañado de Aldo Díaz, presidente de la entidad deportiva, según se recoge en una nota del hospital.

Estas pruebas van en la línea del "continuo respaldo a la actividad deportiva por parte del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, que se refleja en los acuerdos vigentes con entidades de la importancia del Algeciras CF, la Real Balompédica Linense o el propio Club Baloncesto Algeciras en baloncesto", según la nota.

De hecho, el resto de la plantilla del CBA se sometió ya, a finales del pasado mes de septiembre, al preceptivo reconocimiento médico de cara al inicio de la presente temporada.

A su salida del reconocimiento médico, Dejan Ilincic ha mostrado su agradecimiento al personal del departamento de Cardiología del hospital, en especial al doctor Ruiz, por el excelente trato recibido en el hospital campogibraltareño, al tiempo que se mostró "muy feliz de haber venido a Algeciras" y dispuesto a "ayudar al equipo a conseguir el ascenso a Segunda FEB", según la nota.

En la misma línea, el presidente del CBA, Aldo Díaz, se ha mostrado "encantado" de estar una vez más en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y ha manifestado estar "agradecido" por "ayudarnos con estos reconocimientos médicos y pruebas diagnósticas" expresando su deseo de que esta línea de colaboración con Quirónsalud "nos ayude a llegar lo más arriba posible".

Quirónsalud continúa "afianzando su firme compromiso con la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y diversas disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua", según la nota.