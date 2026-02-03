Desalojada una veintena de viviendas en Alcalá de los Gazules (Cádiz) al derrumbarse un muro de contención

Archivo - Vista de Alcalá de los Gazules. - AYTO ALCALÁ DE LOS GAZULES - Archivo

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 ha indicado que entre las incidencias más destacadas en la jornada de este martes como consecuencia del temporal se encuentra el desalojo de una veintena de viviendas en Alcalá de los Gazules (Cádiz), como medida de prevención tras derrumbarse un muro de contención.

Según ha explicado en una nota, los hechos han ocurrido en la zona trasera de la urbanización Olivar de Santo donde el derrumbamiento de una ladera ha provocado el derrumbe de un muro de contención, por lo que la Policía Local ha evacuado en prevención tres bloques colindantes con una veintena de viviendas, sin que haya constancia de daños personales.

Asimismo, ha señalado que en la provincia de Cádiz hay once carreteras cortadas por anegaciones que son la CA-3102 a su paso por Jerez; la CA-3104 en Guadalcacín; la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos; CA-3113 de El Portal-Los Repastaderos; la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes; la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín; la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos; la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas; la CA-6200 en Alcalá de Los Gazules; la CA-9101 en Olvera; y la CA-9120 en Torre Alháquime.

Finalmente, ha señalado que desde que comenzara esta concatenación de borrascas el pasado día 27 de enero, las salas del 112 han gestionado un total de 5.132 emergencias en Andalucía, de las que 1.012 han sido en la provincia de Cádiz, siendo la segunda con más incidencias, solo por detrás de Sevilla con 1.035.