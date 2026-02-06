Desalojadas 14 viviendas en Algeciras (Cádiz) por riesgo de colapso en las edificaciones tras el temporal

Imagen de archivo de las inundaciones en Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha ordenado en la tarde de este jueves el desalojo de 14 viviendas ubicadas en la zona de Chorrosquina, al haberse producido en la zona un corrimiento de tierras que puede conllevar riesgo de colapso para todas las edificaciones.

Así lo ha explicado el Consistorio en un comunicado, en el que ha indicado que la Policía Local está coordinando el desalojo, que afecta a 25 personas en 14 viviendas situadas en la calle Majadal Alto.

Asimismo, ha explicado que responsables del equipo de Gobierno y técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación y adoptar las medidas que sean necesarias, primando la seguridad de las personas.

En este contexto, ha detallado que aunque se les ha ofrecido la posibilidad de ser albergados en el pabellón polideportivo municipal 'Ciudad de Algeciras - Doctor Juan Carlos Mateo', ninguna de las familias afectadas ha hecho uso de este recurso, dirigiéndose a domicilios de allegados o conocidos.

Por parte tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional se va a realizar una vigilancia constante de la zona, a fin de seguir de cerca la posible evolución de los daños.