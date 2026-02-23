Desarticulado con un detenido un punto de venta de cocaína en la barriada de La Granja en Algeciras

Droga, tabaco y dinero intervenido en Algeciras. - POLICIA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un activo punto de venta de cocaína en la barriada de La Granja, en la ciudad de Algeciras (Cádiz), y han detenido a un acusado como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación comenzó en el mes de junio de 2025, tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de una persona que se estaba dedicando a la venta de cocaína. Así, los agentes constataron que numerosos compradores acudían a las inmediaciones del domicilio del ahora detenido con la finalidad de adquirir dosis para su consumo, generándose con ello un ambiente de inseguridad y malestar entre los vecinos.

Durante el transcurso de la investigación se logró identificar plenamente al responsable de las ventas, que realizaba las transacciones tanto en el interior de su domicilio como en distintos bares de la barriada. Hasta allí los compradores se desplazaban en vehículos particulares, estacionando en ocasiones en doble fila, o bien acudían a pie, produciéndose las ventas a lo largo de todo el día.

Además, en otras ocasiones el investigado desarrollaba su actividad ilícita bajo la modalidad conocida como 'telecoca', desplazándose hasta el lugar previamente concertado con los compradores y portando consigo las dosis preparadas para su distribución. Finalmente, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del investigado, interviniéndose diversas dosis de sustancia estupefaciente preparadas para su venta, ocultas en distintos compartimentos de las motocicletas que utilizaba.

Como resultado de la operación los agentes de la Policía Nacional intervinieron 33 gramos de cocaína distribuidos en dosis, 319 cajetillas de tabaco de contrabando y dinero fraccionado presuntamente procedente de las ventas.