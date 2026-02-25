Desarticulado un grupo criminal con 11 detenidos dedicado al tráfico de drogas en Cádiz

Droga incautada en una operación contra una organización criminal en Cádiz - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Cáidz han llevado a cabo una operación contra una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes que operaba en la Bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera y en localidades limítrofes, deteniendo a 11 personas por su presunta relación con esta red.

La actuación policial, desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Cádiz, culminó los días 11 y 12 de febrero de 2026 con entrada y registro previamente autorizadas judicialmente tras una investigación iniciada en el verano de 2025, como ha informado la Policía en una nota.

Estas actuaciones constituyen la explotación operativa de la investigación, que se instruye por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Como resultado del dispositivo se practicaron diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Cádiz como Jerez, El Puerto de Santa María, Chiclana y Arcos, además de en la localidad sevillana de la Algaba, y se procedió a la detención de 11 personas presuntamente relacionadas con la organización.

Durante los registros, los agentes intervinieron mas de seis kilos de cocaína, 200 gramos de hachís, mas de 80.000 euros en efectivo, cinco armas largas, tres vehículos y 20 teléfonos moviles. Además, en uno de los inmuebles registrados se localizó un laboratorio destinado a la elaboración de hachís, un espacio donde los investigados realizaban presuntamente procesos de filtrado y prensado para obtener un producto modificado que denominaban "bomba".

La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.