Destapada una red en Cádiz de fraude a la Seguridad Social mediante empresas ficticias con 16 detenidos

CÁDIZ 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 16 personas en la provincia de Cádiz como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, al destapar una red que presuntamente cometía fraude a la Seguridad Social a través de empresas ficticias.

Según ha informado la Policía en una nota, también han sido investigadas otras cuatro personas en una operación que ha generado un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros.

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la existencia de empresas ficticias en la localidad de Jerez de la Frontera que, presuntamente, estaban vinculadas a altas fraudulentas de personas.

Tras analizar la información, se pudo constatar que dichas empresas no tenían actividad y de un presunto acceso de forma indebida a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema de la Seguridad Social.

Los agentes acreditaron la existencia de un entramado, ideado y dirigido por los responsables, mediante empresas carentes de actividad que realizaban una ocultación deliberada de ingresos, ausencia de pagos voluntarios, impago reiterado de cuotas y utilización de altas fraudulentas. Todo ello con el fin de obtener prestaciones, realizar una regularización administrativa de extranjeros y generar un perjuicio económico a organismos públicos.

Con la ilícita actividad se ha podido constatar que hasta 25 trabajadores, todos ellos ficticios, habían sido perceptores de prestaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por un importe global entre todos ellos de 140.218 euros. De la misma forma, a partir de la relación laboral ficticia, varias personas percibieron prestaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por nacimiento y cuidado de menor, por un importe de 5.825 euros.

Además de lo anterior, tres personas percibieron prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) por el pago directo de una mutualidad por importe de 15.876 euros, y uno de los trabajadores ficticios utilizó el alta en la empresa para renovar su documentación de extranjero en España y, de esta forma, regularizar su situación en España.