Detectan en Algeciras (Cádiz) una nueva estafa telefónica que suplanta a agentes de la autoridad

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha informado de que se ha detectado en Algeciras un nuevo método de estafa telefónica en la que el interlocutor se hace pasar por un agente de la autoridad, facilitando datos falsos, como nombre, apellidos y número de placa, para dotar de credibilidad a la comunicación.

En una nota, la Policía ha explicado que con este tipo de estafa, conocido como "vishing", que se combina con técnicas de suplantación de identidad a través del correo electrónico ("spoofing"), los ciberdelincuentes logran ganarse la confianza de las víctimas bajo el pretexto de proteger sus activos financieros.

Durante la conversación iniciada por los estafadores, informan a la víctima de que una tercera persona habría intentado realizar operaciones bancarias en su nombre, como la solicitud de un crédito de elevada cuantía o la retirada de fondos, utilizando supuestamente un poder notarial.

Para reforzar el engaño y generar sensación de urgencia, los estafadores remiten correos electrónicos desde direcciones que simulan pertenecer a organismos oficiales. En estos mensajes se insta a la víctima a "asegurar" su dinero de forma inmediata, siguiendo instrucciones facilitadas por los propios delincuentes.

La estafa culmina cuando consiguen que la víctima transfiera voluntariamente su dinero a supuestas "cuentas de seguridad" o "cuentas de custodia", momento en el que cesa toda comunicación con los autores.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ante esta nueva estafa detectada, la Policía ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad para la ciudadanía, como desconfiar de llamadas inesperadas, insistiendo en que la Policía nunca comunica incidencias bancarias por vía telefónica ni solicita la realización de movimientos de dinero, y que en ningún caso indicará retirar efectivo, realizar ingresos o transferencias para "proteger" cuentas o colaborar en investigaciones.

Ante una llamada de este tipo, se ha recomendado colgar inmediatamente y contactar con el teléfono 091 o acudir a la comisaría más cercana para confirmar la veracidad de los hechos, indicando que no se debe actuar bajo presión ni urgencia. Tampoco facilitar datos personales ni bancarios siguiendo instrucciones telefónicas.

Además, se ha pedido revisar los correos electrónicos, ya que aunque aparenten ser oficiales, pueden contener errores ortográficos o direcciones sospechosas.

La Policía Nacional ha indicado que nunca solicitará dinero a través de correo electrónico y que en caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, se recopile toda la información disponible, como justificantes de transferencias, capturas de pantalla o números de teléfono utilizados, y acudir de inmediato a una dependencia policial para interponer la correspondiente denuncia.