Detenida una mujer por intentar introducir anabolizantes en la cárcel de Botafuegos (Cádiz) durante una visita

Pastillas anabolizantes que iban a ser introducidas en la cárcel de Botafuegos de Algeciras (Cádiz) - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Núcleo de Servicios y del Servicio Cinológico pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), junto con funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario Botafuegos, han detenido a una mujer acusada de intentar introducir sustancias anabolizantes en la prisión durante una visita.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de octubre, cuando la mujer fue sorprendida ocultando en su ropa interior dos envoltorios que contenían cada uno 100 pastillas de anabolizantes, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La presunta autora de los hechos fue detectada en el filtro establecido en la cárcel para verificar si los familiares que van a comunicar con los internos portan algún tipo de sustancia prohibida.

Como se ha señalado, los responsables del Centro Penitenciario Botafuegos y la Comandancia de la Guardia Civil organizan servicios conjuntos a la entrada del centro con la participación de las unidades caninas de detección de drogas de ambos cuerpos.

En ese sentido, se ha señalado la importancia de este tipo de servicios coordinados entre las dos instituciones para evitar la entrada de sustancias prohibidas que suponen un riesgo para la salud de los reclusos.