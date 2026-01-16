Detenida una pareja por una estafa de más de 7.000 euros a una mujer por el método 'romance scam' en Vejer (Cádiz)

Una de las detenidas por estafar más de 7.000 euros a una mujer por el método del 'romance scam'. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha detenido a una pareja por estafar más de 7.000 euros mediante el engaño de 'romance scam', una estafa telemática que consiste en captar y embaucar a la víctima a través de Internet hasta ganarse su confianza y hacerle creer que mantienen una relación sentimental.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, en este caso captaron a su víctima, una persona con discapacidad, a través de un juego online de parchís. Así, durante cuatro años le hizo creer que mantenían una relación sentimental y tras ganarse su confianza comenzó a pedir ingresos de dinero, mediante Bizum o solicitud de préstamos, con pretextos como urgencias médicas de vida o muerte.

Hasta el momento de interponer denuncia la cantidad estafada asciende a 7.600 euros, pero no se descartan que sigan apareciendo préstamos por pagar a nombre de la víctima y sus padres, ha señalado la Guardia Civil, que ha explicado que los hechos vieron la luz el pasado mes de octubre cuando los progenitores de la víctima descubrieron que su hija, una persona de 36 años de edad con una discapacidad, estaba siendo víctima de una estafa conocida como "estafa romance o romance scam" y que les estaba ocasionando un perjuicio moral y económico grave de 7.600 euros, hasta el momento.

Según la denuncia y las primeras pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que el modus operandi utilizado por el estafador o estafadores consistía en la captación de víctimas vulnerables a través de redes sociales, apps o juegos online. En este caso la víctima fue captada y embaucada a través de un juego online de parchís, donde se pueden mantener conversaciones de chats con los distintos jugadores.

Así, una vez que tuvo como objetivo a su víctima, se dedicó a ganarse su confianza a través de mensajes constantes de afecto amoroso para finalmente crear un vínculo emocional muy fuerte e inventar una relación sentimental que ha durado cuatro años. Durante este tiempo, la víctima jamás pudo ver físicamente a su supuesta pareja, ni mantener conversaciones telefónicas o video llamadas, únicamente a través de mensajería instantánea.

Su forma de proceder consistió en continuas manipulaciones mediante engaños con pretextos como urgencias médicas de vida o muerte, necesidades económicas para mantener a un hijo o viajes.

Según la Guardia Civil, una vez pasada la etapa de captación y manipulación de la víctima, se tiene conocimiento por parte de los agentes de que en este ultimo año 2025 llegó a pedirle numerosas transacciones de dinero a través de Bizum que iban dirigido a distintos destinatarios y, de este mismo modo, logró conseguir que le mandara los documentos de identidad de los progenitores y de la propia víctima para pedir varios préstamos en entidades financieras que facilitan préstamos online.

Además, la víctima ha mostrado que también tuvo conversaciones de mensajería instantánea con otra persona que se hacía pasar por la sobrina de la supuesta pareja sentimental y que utilizaba el mismo método, creando una relación de confianza y afinidad entre ellas para exigirle dinero a favor de su supuesto tío.

Una vez estabilizada esta relación de afinidad con la supuesta sobrina, ésta se personó en el domicilio de la víctima con su pareja y mediante amenazas, presiones y coacciones, le exigió pagos ya programados anteriormente.

Las investigaciones y las actuaciones realizadas por los guardias civiles de Vejer de la Frontera, corroboraron estos hechos y localizaron e identificaron a esta pareja, ambos del Coto de Bornos, que fue detenida por los delitos de extorsión y estafa. Se continúan con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.