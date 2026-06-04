Detenidas cuatro personas en una operación contra el blanqueo vinculado al tráfico de drogas en Puerto Real (Cádiz)

Agentes de la Policía Nacional en una operación policial. - POLICÍA NACIONAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales vinculado a actividades de tráfico de drogas en Puerto Real (Cádiz).

Según una nota remitida por el Cuerpo, a tres de los detenidos se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, mientras que una cuarta persona ha sido investigada por su presunta participación como testaferro en actividades de blanqueo de capitales.

La fase operativa de la investigación culminó el pasado 26 de mayo de 2026 con la detención de cuatro personas y la incautación y bloqueo judicial de un inmueble, tres vehículos y dieciséis cuentas bancarias.

Las pesquisas policiales permitieron desarticular una presunta organización criminal asentada en la localidad gaditana, dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico y presuntamente liderada por un varón de 37 años, quien se habría valido de varios miembros de su entorno familiar para desarrollar la actividad ilícita. Tres de los detenidos pertenecían a la misma unidad familiar.

Según la investigación, su finalidad consistía en introducir en el circuito económico legal fondos de origen ilícito mediante mecanismos de ocultación y enmascaramiento, transformándolos posteriormente en bienes muebles e inmuebles con apariencia de legalidad.

Los investigadores han señalado que la red actuaba de "forma coordinada y previamente planificada" para canalizar fondos procedentes de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Para ello, realizaban ingresos y pagos fraccionados destinados a consolidar la adquisición de distintos bienes patrimoniales, contando presuntamente con la colaboración de familiares directos en una estrategia orientada a la integración de capitales ilícitos en la economía legal.

En el marco de esta operación, los investigados habrían llevado a cabo actuaciones objetivamente dirigidas a facilitar la ocultación, transformación e integración de fondos de origen delictivo, siendo plenamente conocedores de su procedencia.

El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados ha revelado una dinámica continuada de ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos carentes de justificación y trazabilidad suficientes.

Durante el periodo investigado se detectaron imposiciones en efectivo por un importe total de 140.000 euros, una cifra que, unida al elevado nivel de vida observado, resultaba incompatible con la capacidad económica declarada por los implicados. Como resultado de la investigación se afloró un patrimonio valorado en 261.925 euros.

Bajo autorización judicial, se procedió al embargo y bloqueo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados. Dos de los detenidos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Los dos principales investigados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza no 2, que decretó su libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María-Puerto Real, se ha llevado a cabo dentro del Plan Meridional y del Plan Tartesos. La denominada 'Operación Odín' se inició en octubre de 2025 y ha sido instruida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza no 2.