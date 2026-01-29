Detenidas dos personas por dos robos con violencia en el domicilio de una mujer de 89 años en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de dos robos con violencia cometidos en el domicilio de una mujer de 89 años de edad, ubicado en la localidad de El Puerto de Santa María.

Como ha indicado la Policía en una nota, los hechos tuvieron lugar en dos ocasiones distintas, robándole entre ambos sucesos más de 1.000 euros y diversas joyas.

El primero de los robos se produjo el 29 de diciembre de 2025 sobre las 14,15 horas, cuando una mujer simuló llevar un paquete al domicilio para que la víctima abriera la puerta. En ese momento, la empujó violentamente, haciéndola caer al suelo.

Una vez en el interior de la vivienda, la sospechosa registró los cajones y sustrajo 500 euros en efectivo, abandonando el lugar y dejando a la víctima tendida en el suelo hasta que pudo pedir auxilio a una vecina.

El segundo robo tuvo lugar el 6 de enero de 2026 alrededor de las 18,00 horas, siguiendo un modus operandi similar, reiterado y planificado. En esta ocasión, un hombre llamó a la puerta del domicilio y, tras forzar la entrada, empujó con violencia a la víctima, la tiró al suelo y comenzó a agredirla, llegando a subirse encima y golpearla en el rostro.

Mientras tanto, la misma mujer implicada en el robo anterior registraba la vivienda, sustrayendo 700 euros en efectivo y dos alianzas de gran valor sentimental para la víctima, y abandonando posteriormente el lugar.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), en colaboración con Policía Científica de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María, permitió la plena identificación de los presuntos autores.

La detención de la mujer se realizó el 21 de enero de 2026 en El Puerto de Santa María, mientras que el hombre fue detenido el 25 de enero de 2026 en la ciudad de Cádiz.

Ambos fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de los dos dada la violencia empleada, la reiteración delictiva y la especial vulnerabilidad de la víctima.