Detenidas dos personas que fueron sorprendidos en una venta de dosis de droga en Cádiz

Dinero y droga intervenida en un operativo en Cádiz - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local, han detenido en Cádiz a dos personas que fueron sorprendidos realizando una compra de dosis de droga.

La operación More se inició en la localidad portuense con el seguimiento de un vehículo sospechoso y culminó en la capital con la detención de dos varones como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y un delito de resistencia y desobediencia.

Como ha detallado la Policía en una nota, agentes del citado grupo observaron a un varón circulando con su vehículo por la zona del cementerio de El Puerto, un lugar cercano a un área donde predomina la venta de sustancias estupefacientes.

Tras realizar las comprobaciones oportunas sobre el vehículo y constatar que su titular se encontraba domiciliado fuera de la localidad, los agentes iniciaron un seguimiento discreto del mismo, ya que el conductor tomó dirección hacia la ciudad de Cádiz.

Durante el seguimiento, se observó que el conductor adoptaba excesivas medidas de seguridad en la conducción, lo que incrementó las sospechas de que pudiera transportar algún tipo de sustancia estupefaciente en el interior del vehículo.

Una vez en la capital, y tras realizar un minucioso seguimiento desde la localidad portuense, los agentes vieron al conductor realizar una parada en la Plaza Santo Tomás. Fue en ese momento cuando se apeó del vehículo y fue abordado por otro varón, produciéndose entre ambos una transacción presuntamente de droga y de dinero en efectivo, conocida policialmente como un "pase".

Ante estos hechos, los agentes procedieron a intervenir de inmediato sobre ambos individuos para su detención, mostrando en todo momento una resistencia activa a la actuación policial.

En la intervención se incautaron 27,8 gramos de cocaína y 1.480 euros en efectivo fraccionados en distintos billetes.