Detenido en Algeciras (Cádiz) acusado de robar la recaudación de la churrería de un parque

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) han detenido a un hombre de 31 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en la madrugada del pasado 5 de septiembre en una churrería ubicada en el interior del Parque María Cristina de esta localidad.

En una nota, la Policía ha informado que el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y había salido de prisión hace apenas unos meses.

Los hechos ocurrieron en torno a las 04,30 horas del citado día, cuando un individuo accedió al parque tras escalar la valla perimetral. Una vez en el establecimiento, forzó la puerta y una ventana para acceder al interior de la churrería, logrando sustraer el dinero que se encontraba en la caja registradora con la recaudación del día anterior.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la policía inició de inmediato las gestiones oportunas para identificar y localizar al responsable. Fruto de dichas pesquisas, se logró determinar la identidad del presunto autor, procediendo a su detención.

El propio arrestado manifestó que, al saber que estaba siendo buscado, permaneció oculto en un domicilio de familiares con el fin de eludir la acción policial.

Tras salir de prisión hace unos meses, el detenido había reincidido en su actividad delictiva, siendo arrestado en varias ocasiones por robos con fuerza en establecimientos, la primera a finales de junio y en dos ocasiones más durante el mes de agosto.