Detenido en Algeciras tras entrar en una vivienda a robar y agredir a su inquilina

Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a un varón de 46 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada, tras acceder a un domicilio y sustraer diversos objetos y efectos personales de una mujer de avanzada edad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de septiembre, sobre las 15,30 horas, en el interior de una vivienda de la localidad. La víctima se encontraba en el domicilio cuando comenzó a escuchar ruidos procedentes de una de las estancias.

Así, al acudir para comprobar el origen sorprendió a un hombre que se encontraba sustrayendo diferentes objetos de su propiedad. Al verse descubierto, el presunto autor reaccionó de forma violenta contra la moradora con el propósito de evitar que recuperase sus pertenencias y asegurar su huida, abandonando finalmente el inmueble a la fuerza con los efectos sustraídos.

Tras tener conocimiento de los hechos a través de la correspondiente denuncia, agentes del Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Algeciras iniciaron las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de lo sucedido y a la identificación del responsable, siendo identificado como un hombre que contaba con un amplio historial delictivo.

Así, una vez obtenida su plena identificación, los investigadores establecieron un dispositivo que permitió localizar y detener al sospechoso poco después, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Algeciras, que decretó su ingreso en prisión preventiva.