Un detenido en Algeciras como presunto autor del robo en una Delegación del Ayuntamiento

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz) han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza cometido en las oficinas de la Delegación de Mercados del Ayuntamiento algecireño que sustrajo diverso material de oficina y productos de limpieza.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se produjeron en la mañana del pasado 10 de septiembre, cuando el personal de la delegación se personó en el lugar y comprobó que la puerta de acceso presentaba importantes daños, con la fractura de cerraduras y marcos, lo que evidenciaba que alguien había accedido al interior.

Por ello, la Policía Nacional inició las gestiones de investigación que permitieron identificar al presunto responsable. El detenido, conocido por contar con numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio, fue localizado y arrestado en la madrugada del 12 de septiembre.

Según ha indicado la Policía, durante su detención el presunto autor, de 39 años, colaboró con los agentes e indicó el lugar donde se encontraban los objetos sustraídos, que fueron recuperados y posteriormente entregados a la Delegación de Mercados.