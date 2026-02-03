Detenido un hombre en Jerez, con 60 antecedentes previos, cuando intentaba robar en empresas del polígono El Portal

Agentes de la Policía Nacional en el polígono de El Portal tras la detención de un varón por intento de robo. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, con 60 antecedentes previos por delitos contra la propiedad, cuando intentaba robar en dos empresas colindantes ubicadas en el Polígono Empresarial El Portal, en el distrito sur de Jerez de la Frontera.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron sobre las 18,45 horas del pasado domingo, cuando la sala operativa del 091 recibía varios saltos de alarma en naves industriales ubicadas en la calle Marruecos, del polígono industrial de El Portal.

Así, hasta el lugar se desplazaron tres unidades de la Policía Nacional cuyos agentes llevaron a cabo una primera inspección, localizando que el vallado exterior de una de la empresas afectadas se encontraba fracturado. Por ello, se dispuso un dispositivo de revisión en el interior de los recintos mientras que otros agentes se desplegaban en el exterior, donde localizaron al detenido tratando de huir de la zona escabulléndose entre los vehículos estacionados en la vía pública.

El detenido portaba numerosas herramientas presuntamente utilizadas para tratar de forzar los accesos, como un pasamontañas para ocultar su rostro o varios juegos de llaves de vehículos de las dos empresas afectadas. Posteriormente, se personaron los dueños de la instalaciones, comprobando que ambas habían sufrido daños en puertas y vallado aunque no habían logrado acceder al interior de las industrias.

Además, los agentes pudieron visualizar las grabaciones de seguridad de una de las empresas afectadas, en las que se reconocía al varón interceptado en la calle como el mismo que trataba, minutos antes, de perforar los accesos laterales de las instalaciones.

Finalmente, la Policía ha señalado que el detenido es un delincuente especializado en cometer robos con fuerza, al que le figuran 60 antecedentes previos por delitos contra la propiedad tanto en Jerez como en otras ciudades de las provincias de Cádiz y Sevilla.